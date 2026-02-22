IND vs SA Head-To-Head Record: भारत vs साउथ अफ्रीका हेड-टू-हेड वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा है भारी? अहमदाबाद में कौन मारेगा बाजी

IND vs SA Head-To-Head Record: नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस रविवार को एक ज़बरदस्त मुकाबला होस्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले सुपर 8 मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा. दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में 4-0 के शानदार प्रदर्शन के साथ इस स्टेज में आ रही हैं, इसलिए शाम 7:00 बजे IST पर होने वाला यह मुकाबला टूर्नामेंट के फाइनल का एक संभावित प्रीव्यू है.

वर्ल्ड कप में दबदबे से तय होती है दुश्मनी

हालांकि दोनों टीमों के बीच कुल T20I रिकॉर्ड काफी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन भारत ने ऐतिहासिक रूप से वर्ल्ड स्टेज पर एक साइकोलॉजिकल बढ़त बनाए रखी है. टी20 वर्ल्ड कप में अपने सात मैचों में से, भारत ने साउथ अफ्रीका के दो के मुकाबले पांच में जीत हासिल की है. इस दुश्मनी का सबसे बड़ा चैप्टर जून 2024 में लिखा गया था, जब भारत ने बारबाडोस में प्रोटियाज को 7 रन से हराकर ट्रॉफी जीती थी.

पिछले 5 T20I मुकाबले: आंकड़ों का ब्रेकडाउन

दोनों टीमों के बीच हाल के मुकाबले ज़बरदस्त रहे हैं, जिसमें भारत ने अपने पिछले पांच मैचों में से चार में जीत हासिल की है.

तारीख जगह नतीजा

19 दिसंबर, 2025 अहमदाबाद भारत 30 रन से जीता

14 दिसंबर, 2025 धर्मशाला भारत 7 विकेट से जीता

11 दिसंबर, 2025 चंडीगढ़ साउथ अफ्रीका 51 रन से जीता

9 दिसंबर, 2025 कटक भारत 101 रन से जीता

15 नवंबर, 2024 जोहान्सबर्ग भारत 135 रन से जीता

अहमदाबाद चैलेंज

भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शानदार रिकॉर्ड है, उसने यहां खेले गए अपने नौ T20I मैचों में से सात जीते हैं. दिसंबर 2025 में इस जगह पर साउथ अफ्रीका के साथ उनके सबसे हालिया मुकाबले में भारत ने हार्दिक पांड्या की रिकॉर्ड तोड़ 16 गेंदों में फिफ्टी की मदद से 231/5 का बड़ा स्कोर बनाया था.

हालांकि, साउथ अफ्रीका इन हालात में एक खतरनाक खतरा बना हुआ है. अहमदाबाद में अपना पिछला मैच हारने के बावजूद, वे हाल ही में भारत को 13 T20I में हराने वाली पहली टीम बन गए, जो इस फॉर्मेट में किसी भी विरोधी टीम द्वारा सबसे ज़्यादा है. एनरिक नोर्त्जे और कगिसो रबाडा वाले उनके पेस अटैक, अहमदाबाद की पिच से मिलने वाले बाउंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जो हमेशा से नई गेंद से शुरुआती मूवमेंट कम होने के बाद “बैटिंग बेल्टर” रही है.

भारत बनाम दक्षिण अफ़्रीका T20I मैच (ओवरऑल)

फ़ॉर्मेट / जगह कुल मैच भारत जीता SA जीता

सभी T20I 35 21 13

T20 वर्ल्ड कप 7 5 2

भारत में मैच 16 8 7

अहमदाबाद में मैच 1 1 0