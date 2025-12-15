कब और कहां होगा IND vs SA का चौथा टी20 मुकाबला? मैच से पहले यहां देखें वेदर से लेकर पिच रिपोर्ट तक

IND vs SA 4th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस सीरीज का चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा. अब तक इन दोनों टीम के बीच खेले गए तीनों मैचों में पिच ने अहम भूमिका निभाई है. और इस मैच में भी पिच ही तय करेगी कि किसे सबसे ज्यादा मदद मिलेगी.

इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट से पता चलता है कि पिच आमतौर पर लाल मिट्टी की बनी होती है. हालांकि इसमें थोड़ी मात्रा में काली मिट्टी भी मिली होती है. इसलिए बल्लेबाजों की तुलना में गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलती है, और विकेट आसानी से गिरते है. यह लखनऊ का मैदान दूसरों से अलग है क्योंकि इसकी पिचें सपाट नहीं है. जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है. इस पिच पर आते ही बल्लेबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गेंद धीमी हो जाती है और रुक जाती है.

यह रणनीति बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए काम करती है

इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच (लखनऊ स्टेडियम पिच रिपोर्ट) गेंदबाजों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, यह बल्लेबाजों को भी रन बनाने के मौके देती है. हालांकि इस पिच पर वही बल्लेबाज सफल होते है जो सावधानी से और रणनीति के साथ खेलते है. इसके अलावा गेंदबाजों के लिए नई गेंद तेज गेंदबाजों को ज़्यादा मदद करती है. हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनरों को टर्न और बाउंस से फायदा होता है. कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे रिस्ट स्पिनर इस पिच पर बहुत प्रभावी होते है.

टॉस और औसत स्कोर जानें

इस समय पूरे उत्तर भारत में ठंड का मौसम है, जिससे टॉस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. लखनऊ में दिसंबर में बहुत ठंड होती है, और शाम के मैचों में भारी ओस गिरती है. इसलिए जो कप्तान टॉस जीतता है. वह पहले गेंदबाजी करना पसंद करता है, क्योंकि दूसरी पारी तक ओस कम हो जाती है. जिससे रन बनाना आसान हो जाता है. इस पिच की खासियत यह है कि यह दिन के मैचों में बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद होती है. लेकिन शाम के मैचों में ओस कप्तानों को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर देती है. इकाना क्रिकेट स्टेडियम में औसत स्कोर लगभग 140 रन रहता है, एक ऐसा आंकड़ा जिसे कई टीमें हासिल करने में नाकाम रहती है.

पिच के आधार पर भारत की रणनीति

भारतीय टीम इस लखनऊ के मैदान की पिच के आधार पर बदलाव कर सकती है. इस मैच में टीम इंडिया के लिए अहम बात यह होगी कि वह अपने टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजी को आउट होने से बचाए और दक्षिण अफ्रीकी स्पिनरों के खिलाफ सावधानी से खेले. गेंदबाजी में भारतीय टीम कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती पर बहुत ज़्यादा निर्भर रह सकती है, क्योंकि पिच स्पिनरों के लिए फायदेमंद हो सकती है. वे तीसरे स्पिनर के तौर पर शिवम दुबे को आराम दे सकते हैं और प्लेइंग इलेवन में अक्षर पटेल को मौका दे सकते है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 (IND vs SA 4th T20 Playing 11)

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे/अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

साउथ अफ्रीका: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अगला T20 मैच कब है?

17 दिसंबर

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अगला मैच कहां खेला जाएगा?

लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में