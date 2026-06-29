30 गेंद, 30 रन… भारत के हाथ से निकल गया था मैच, फिर हुआ चमत्कार! साउथ अफ्रीका के जबड़े से छीन ली जीत

IND vs SA Final 2024: 29 जून की तारीख भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है. साल 2024 में इसी दिन भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था. उन दिन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में भारतीय टीम ने 17 साल टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी. साथ ही 13 सालों से चले आ रहे आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया था. हालांकि यह जीत इतनी आसान नहीं थी. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया फाइनल का मुकाबला रोमांच से भरा रहा था.

दरअसल, साउथ अफ्रीका को आखिरी 30 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत थी, जबकि उनके पास 6 विकेट भी बाकी थे. इसके बावजूद भारत ने साउथ अफ्रीका के मुंह से जीत छीन ली. ऐसे में आइए जानते हैं फाइनल के आखिरी 5 ओवरों की कहानी, जिसमें भारत ने मैच को अपने नाम कर लिया.

हार्दिक पांड्या की एक गेंद पर पलटा मैच!

भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने 177 रनों का टारगेट रखा था. साउथ अफ्रीका ने टारगेट का पीछा करते हुए 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना लिए थे. हेनरिक क्लासेन 22 गेंदों पर 49 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि दूसरी छोर पर डेविड मिलर 14 रन बनाकर मौजूद थे. क्लासेन ने पिछले ओवर में अक्षर पटेल की पिटाई करके 24 रन बटोर लिए थे. इसके बाद जसप्रीत बुमराह 16वां ओवर में डालते हैं, जिसमें वह सिर्फ 4 रन खर्च करते हैं.

फिर कप्तान रोहित शर्मा ने 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की पहली ही गेंद पर हेनरिक क्लासेन विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में कैच दे बैठे. इसी गेंद के बाद मैच का रुख बदल गया. हेनरिक क्लासेन 27 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेलकर आउट हुए.

बुमराह-अर्शदीप ने रनों पर लगाया ब्रेक

हार्दिक पांड्या ने 17वें ओवर में सिर्फ 4 रन देकर क्लासेन का विकेट लिया. इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च करके मार्को यान्सन को क्लीन बोल्ड कर दिया. फिर अर्शदीप सिंह ने भी 19वें ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए. इससे साउथ अफ्रीका का स्कोर 19 ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 161 रन पर पहुंचा. आखिरी 6 गेंदों पर साउथ अफ्रीका को 16 रनों की जरूरत थी.

सूर्यकुमार यादव का जादुई कैच!

कप्तान रोहित शर्मा ने आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया. हार्दिक पांड्या की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर ने बड़ा शॉट लगाया, जो बाउंड्री के पार जा रही थी, लेकिन सूर्यकुमार यादव ने अविश्वसनीय कैच लपका. सूर्यकुमार यादव के बेहतरीन कैच के चलते डेविड मिलर को पवेलियन जाना पड़ा. इससे भारत ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली. हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए. इसके दम पर भारत ने 7 रन से फाइनल जीत लिया. इसके बाद भारत ने दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप उठाया था.