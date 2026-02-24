Home > क्रिकेट > साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद गंभीर ने अभिषेक को क्या समझाया? देखिए वायरल VIDEO

Abhishek Sharma Gautam Gambhir Video: अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे है. वह खराब फॉर्म से जूझ रहे है. वह चार मैचों में सिर्फ 15 रन ही बना पाए है,

By: Mohammad Nematullah | Published: February 24, 2026 10:54:00 AM IST

Gautam Gambhir advice Abhishek video: अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे है. वह खराब फॉर्म से जूझ रहे है. वह चार मैचों में सिर्फ 15 रन ही बना पाए है, जिसमें लगातार तीन डक शामिल है. अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका से हारने के बाद भारत का अगला सुपर 8 मैच चेन्नई में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ है. अभिषेक अब ज़िम्बाब्वे मैच में अपनी फॉर्म वापस पाने की कोशिश करेंगे. भारतीय टीम सोमवार को चेन्नई पहुंची. चेन्नई पहुंचने के बाद गौतम गंभीर ने टीम बस में अभिषेक के लिए “कोचिंग क्लास” लगाई, जिसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

असल में जब खिलाड़ी चेन्नई एयरपोर्ट से निकलकर टीम बस में चढ़े, तो अभिषेक और हेड कोच गंभीर अगल-बगल बैठे दिखे थे. दोनों ड्राइवर के पीछे बैठे थे. कोच ने मैच के दौरान अभिषेक से गहरी बातचीत की. फैंस अंदाज़ा लगा रहे हैं कि गंभीर ने अभिषेक को फॉर्म में वापस आने के टिप्स दिया जा रहा है.

 हालांकि अभिषेक ज़िम्बाब्वे मैच में अपनी खराब फॉर्म से उबर पाएंगे या नहीं, यह गुरुवार (26 फरवरी) को साफ होगा. एक फैन ने कमेंट किया, “अभिषेक के फॉर्म में वापस आने का इंतज़ार है. वह टीम में अकेला बैट्समैन है जो तय करेगा कि इंडिया जीतेगा या हारेगा. मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा परफॉर्म करेगा और इंडिया सेमी-फाइनल में पहुंचेगा.”

रिंकू को निभाना होगा अहम भुमिका

भारतीय टीम मैनेजमेंट तीन आउट-ऑफ-फॉर्म बैट्समैन में से कम से कम एक को बाहर कर सकता है और टॉप ऑर्डर में कई पावर-हिटिंग बल्लेबाज उतारने की अपनी स्ट्रैटेजी का भी रिव्यू कर सकता है. गंभीर के साथियों रयान टेन डोएशेट और सीतांशु कोटक ने इस बात का इशारा दिया है. साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारत को अब अपने अगले दोनों मैच जीतना होगा. इसलिए टीम मैनेजमेंट को अभिषेक और तिलक वर्मा (पांच मैचों में 107 रन) के परफॉर्मेंस पर विचार करना होगा. रिंकू सिंह भी फिनिशर की भूमिका निभाने में फेल रहे है. उन्होंने 29 गेंदों में 82.75 के स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाए है.

बैटिंग कोच ने क्या कहा?

बैटिंग कोच कोटक ने कहा कि “अगर हेड कोच और टीम मैनेजमेंट को लगता है कि हमें कुछ अलग करने की जरूरत है, तो हम करेंगे. अभी हम सोच रहे हैं कि हमें क्या बदलाव करने हैं और कैसे करने हैं.” उन्होंने कहा कि ‘अब हम एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां हमें सोचना होगा कि कुछ अलग करें या उसी कॉम्बिनेशन के साथ काम करें.’ ड्यूश ने माना कि टीम में स्पेशलिस्ट बैकअप बैट्समैन की कमी चिंता की बात है. उन्होंने कहा, ‘या तो आप सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को चुनें जो आपको लगता है कि पिछले डेढ़ साल में अच्छा खेल रहे हैं, भले ही वे अभी रन नहीं बना पा रहे हों. या आप एक बदलाव करें और संजू सैमसन को लाएं, जो एक बेहतरीन प्लेयर हैं और टॉप ऑर्डर में दाएं हाथ का बैट्समैन होने से भी मदद मिलेगी.’

