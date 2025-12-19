भारत ने जीता मैच, सीरीज को 3-1 से किया अपने नाम; कौन-कौन रहे हीरो?

India Win SA Series: भारत ने आखिरी मैच को 30 रनों से जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया है. दक्षिण अफ्रीका की टीम 231 रनों का पीछा करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 201 ही बना पाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डिकॉक 65 रन, ब्रेविस 31 रन, मिलर 18 रन, लिंडे 16, यान्सन 14 रन और रिजा 13 रन बनाकर आउट हुए.

इसके अलावा, बॉश 17 रन और एनगिडी 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे. भारत की तरफ से वरुण ने 4 विकेट, बुमराह ने 2 विकेट, अर्शदीप ने 1 विकेट और हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट झटके.

भारत ने बनाया 231 रनों का विशाल स्कोर

इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 232 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 बनाए हैं. हार्दिक ने 25 गेंदों में 63 रन बनाए. इसके अलावा, संजू 37 रन और अभिषेक शर्मा 37 रन बनाकर आउट हुए हैं. तो वहीं, अंत में आकर शिवम दुबे ने 3 गेंदों में 10 रनों की नाबाद पारी खेली. भारत की तरफ से एकमात्र बल्लेबाज कप्तान सूर्या असफल रहे और मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ब़ॉश को 2, बार्टमेन को 1 और लिंडे को 1 सफलता मिली है.

हार्दिक पांड्या ने गेंद और बल्ले दोनों से मचाया गदर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हार्दिक पांड्या ने पांचवें टी20 मैच में 25 गेंद में 63 रनों की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 16 गेंद में फिफ्टी पूरी कर ली थी. ये अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरी सबसे तेज फिफ्टी रही. वहीं तिलक वर्मा ने 42 गेंद में 73 रन बनाते हुए भारत को 231 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की.

इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 232 रनों का लक्ष्य का पीछा करने आई दक्षिण अफ्रीका को क्विंटन डिकॉक ने शानदार शुरुआत दिलाई. हेंड्रिक्स केवल 13 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन डिकॉक के तूफान के बलबूते अफ्रीका ने पावरप्ले में ही बिना विकेट खोए 67 रन बना डाले थे.

जसप्रीत बुमराह ने की घातक गेंदबाजी

10 ओवर तक दक्षिण अफ्रीका 118 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी ही गेंद पर डिकॉक का कैच लपक कर उन्हें 65 के स्कोर पर आउट कर दिया. डिकॉक ने 35 गेंद में 65 रन बनाए. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का रन रेट धीमा पड़ने लगा. डिकॉक के आउट होने के बाद अगले 5 ओवरों में अफ्रीका 38 रन बना पाया, जिससे उसके लिए जरूरी रन रेट आसमान छूने लगा था. दक्षिण अफ्रीका की मिडिल और लोवर ऑर्डर बैटिंग पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई.

वरुण चक्रवर्ती ने रचा चक्रव्यूह

वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे. वरुण महंगे जरूर साबित हुए, उन्होंने 4 ओवरों में 53 रन लुटाए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के चार बल्लेबाजों को आउट किया. वरुण ने अपने स्पेल के अंतिम ओवर में तीन छक्कों समेत 21 रन लुटाए थे. बता दें कि वरुण चक्रवर्ती इस साल टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

