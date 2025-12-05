IND vs SA 3rd ODI Live Streaming: विशाखापत्तनम में सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया, टॉस के टाइम से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग तक यहां जानें सारी डिटेल्स

IND vs SA 3rd ODI Live Streaming: केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया शनिवार को विशाखापत्तनम के ACA-VDCA स्टेडियम में सीरीज़ के तीसरे और आखिरी ODI में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ‘विनर-टेक्स-ऑल’ मुकाबले में उतरेगी. सीरीज़ अभी 1-1 से बराबर है, जिसमें टीम इंडिया ने रांची में पहला मैच 17 रन से जीता था और प्रोटियाज़ ने वापसी करते हुए दूसरा मैच चार विकेट से जीत लिया, उन्होंने रायपुर में जीत के लिए 359 रन का टारगेट चेज़ किया.

शानदार फॉर्म में हैं विराट कोहली

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपने ODI करियर में 11वीं बार लगातार सेंचुरी लगाकर शानदार फॉर्म में हैं. कोहली इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने 2 मैचों में 237 रन बनाए हैं और अब ODI क्रिकेट में उनके रिकॉर्ड 53 सेंचुरी हो गए हैं.

कोहली भारत में अपनी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जगहों में से एक – विशाखापत्तनम – जा रहे हैं, जहाँ उन्होंने 7 पारियों में 97 से ज़्यादा की औसत से 587 रन बनाए हैं, जिसमें 2018 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ नाबाद 157 रन उनका बेस्ट स्कोर रहा है.

विराट कोहली के अर्धशतक पर कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन हुआ वायरल, Video देख फैंस के उड़े होश

विशाखापत्तनम में भारत का प्रदर्शन

टीम इंडिया का विशाखापत्तनम में भी 10 मैचों में 7 जीत के साथ एक सफल रिकॉर्ड है, लेकिन वे अपना पिछला मैच 2023 में ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे. भारत की सबसे बड़ी चिंता उनका बॉलिंग अटैक होगा जो रांची और रायपुर में बहुत ज़्यादा ओस के कारण बड़े स्कोर का बचाव करने में नाकाम रहा.

टॉस पर भी निर्भर रहेगी जीत

भारत ने कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल और अब केएल राहुल के नेतृत्व में अपने पिछले 20 मैचों में टॉस नहीं जीता है. देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या भारत प्रसिद्ध कृष्णा की जगह नीतीश कुमार रेड्डी जैसे किसी को लाने का फ़ैसला करता है, जो गेंद से बहुत महंगे रहे हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 तीसरे ODI मैच के बारे में सभी डिटेल्स यहाँ हैं…

तारीख: शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025

समय: 1:30 PM IST

टॉस: 1:00 PM IST

जगह: ACA-VDCA स्टेडियम, विशाखापत्तनम

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 2025 तीसरा ODI मैच JioHotstar वेबसाइट और ऐप पर लाइवस्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा. इसके अलावा ये मैच इंडिया में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर टीवी पर LIVE देख सकते हैं.

Gambhir vs Virat Kohli: विराट कोहली ने गौतम गंभीर के मंसूबों पर फेरा पानी, क्या अब बदलेगा हेड कोच का प्लान?