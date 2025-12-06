Home > खेल > IND vs SA 3rd ODI: टीम इंडिया ने लिया टेस्ट का बदला, ROKO और जायसवाल के आगे ढेर हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाज; 9 विकेट से मैच जीत सीरीज की अपने नाम

IND vs SA 3rd ODI: यशस्वी जायसवाल के 116, रोहित शर्मा के 75 और विराट कोहली की धमाकेदार 65 रनों की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने इस वनडे मैच और वनडे सीरीज को अपने नाम कर लिया है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: December 6, 2025 9:13:29 PM IST

IND vs SA 3rd ODI Result
IND vs SA 3rd ODI Result


IND vs SA 3rd ODI Result: भारत ने विशाखापत्तनम में IND vs SA 3rd ODI में साउथ अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर IND vs SA ODI सीरीज़ 2-1 से जीत ली. इसमें यशस्वी जायसवाल (116) की शानदार सेंचुरी और विराट कोहली (65*) और रोहित शर्मा (75) की ज़बरदस्त हाफ-सेंचुरी का हाथ था. 

जायसवाल और रोहित की शानदार पार्टनरशिप

270 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, मेज़बान टीम ने आराम से काम पूरा कर लिया, जिसमें कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग यूनिट ने दिन में पहले ही साउथ अफ्रीका को 270 रन पर समेटकर जीत पक्की कर दी. दो कड़े मैचों के बाद टॉस में भारत को आखिरकार किस्मत का साथ मिला, और दूसरी इनिंग्स में बैटिंग कंडीशन काफी बेहतर थीं.

जायसवाल और रोहित ने सावधानी से शुरुआत की, नई बॉल के खिलाफ सब्र दिखाया और फिर अपनी लय बदली. रोहित ने अपने खास पुल शॉट लगाए और महाराज की बॉल पर आउट होने से पहले सेंचुरी बनाने के लिए तैयार लग रहे थे.

IND vs SA 3rd ODI: क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत पाएगी टीम इंडिया, विशाखापत्तनम में कैसा रहा है रिकॉर्ड? ‘तलवार’ की तरह चलता…

कोहली की तुफानी पारी

इसके बाद विराट कोहली जायसवाल के साथ आए, और दोनों ने पक्का किया कि चेज़ में कोई दिक्कत न आए. अपना पचास रन बनाने के बाद, जायसवाल ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और अपना पहला शतक पूरा किया. कोहली भी तेज़ी से रन बना रहे थे और अगर टारगेट मुश्किल होता तो वे तीन अंकों तक पहुँच सकते थे, लेकिन दोनों ने आराम से भारत को जीत दिला दी.

प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने बरपाया कहर 

भारत ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका को 270 रन पर आउट कर दिया था, जिसका श्रेय मुख्य रूप से प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव के शानदार स्पेल को जाता है, जिन्होंने चार-चार विकेट लिए. प्रसिद्ध ने कप्तान केएल राहुल और हेड कोच गौतम गंभीर के सपोर्ट को सही साबित किया, और खराब शुरुआत के बाद मज़बूती से वापसी करते हुए प्रोटियाज़ के मिडिल ऑर्डर को तोड़ दिया. दक्षिण अफ्रीका के लिए, क्विंटन डी कॉक एक बार फिर शानदार रहे, उन्होंने तेज़ी से 106 रन बनाकर टॉप स्कोर किया.

इंटरनेशनल क्रिकेट में रो ‘हिट’ शर्मा का बड़ा कीर्तिमान, 20000 रनों का आंकड़ा किया पार; इन दिग्गजों के क्लब में हुए शामिल

Tags: Cricket NewsIND vs SA 3rd ODIrohit sharmavirat kohliyashasvi jaiswal
