IND Vs SA 2nd T20: दूसरे T20 में दक्षिण अफ्रीका को 51 रनों से मिली जीत, भारतीय टीम का फ्लॉप शो, सीरीज 1-1 की बराबरी पर

IND Vs SA 2nd T20 Result: दूसरे T20 में भारत को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. भारतीय टीम 20वें ओवर में 162 रनों पर ऑलआउट हो गई है. इस प्रकार भारत इस मैच को 51 रनों से हार गया है. इस मैच को जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है.

भारत की तरफ से सर्वाधिक रन तिलक वर्मा ने बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 5 छक्के लगाकर 62 रनों की पारी खेली। दूसरे छोड़ से बाकी बल्लेबाज आया राम गया राम बन गए और भारत का विकेट लगातार गिरता चला गया.

फ्लॉप रही भारतीय बल्लेबाजी

तिलक वर्मा के अलावा, जितेश शर्मा 27 रन, हार्दिक पांड्या 20 रन, अक्षर पटेल 21 रन और अभिषेक शर्मा ने 17 रनों की पारी खेली। इसके अलावा, कप्तान सूर्यकुमार यादव और उप कप्तान शुभमन गिल का फ्लॉप शो लगातार जारी है. एक तरफ जहां शुभमन गिल शून्य पर आउट हुए और सूर्यकुमार यादव 5 रन बनाकर आउट हुए. वहीं दक्षिण अफ्रीका की तरफ से बार्टमेन ने 4 विकेट, एनगिडी ने 2 विकेट, सिपाम्ला ने 2 विकेट और यान्सन ने 2 विकेट झटके हैं.

डिकॉक की तूफानी पारी, भारत को मिला 200+ का टार्गेट

पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए. और भारत के सामने 214 रनों का टारगेट रखा. इस पारी में सर्वाधिक रन डिकॉक के हैं. डिकॉक 90 रन के स्कोर पर आउट हो गए हैं. जिन्होंने अपनी पारी में अबतक 5 चौके और 6 छक्के लगाए हैं. इसके अलावा, रीजा 8 रन बनाकर आउट हो गए हैं और कप्तान मारक्रम 26 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए हैं. ब्रेविस 14 रन बनाकर आउट हुए. तो वहीं फरेरा ने 16 गेंदों में 30 रनों की नाबाद पारी खेली और डेविड मिलर ने 12 गेंदों में 20 रनों की नाबाद पारी खेली.

भारतीय गेंदबाज भी नहीं कर पाए कुछ कमाल

भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती को 2 और अक्षर पटेल को एक विकेट मिले. इसके अलावा, जितेश शर्मा ने डिकॉक को 90 रन पर रन आउट कर भारत को बड़ी राहत दिलाई है. अर्शदीप ने 4 ओवर में 54 रन, बुमराह ने 4 ओवर में 45 रन, वरुण ने 4 ओवर में 29 रन देकर दो विकेट झटके. इसके अलावा, अक्षर पटेल 3 ओवर में 27 रन देकर एक विकेट लेने में कामयाब हुए. हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 34 रन और दुबे ने 2 ओवर में 18 रन दिए.

