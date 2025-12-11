IND Vs SA 2nd T20: मैच के दौरान अर्शदीप सिंह ने कर दी बड़ी गलती! भड़क गए कोच गंभीर; Video हो रहा वायरल

IND Vs SA 2nd T20: गुरुवार को IND बनाम SA दूसरे T20I में अर्शदीप सिंह के लाइन-लेंथ भटकने पर भारत के हेड कोच गौतम गंभीर बहुत गुस्सा हो गए. 11वें ओवर में क्विंटन डी कॉक के छक्का मारने के बाद बाएं हाथ का यह तेज़ गेंदबाज़ पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठा. भारतीय तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह ने एक ही ओवर में 7 वाइड गेंदें फेंकीं, जिससे उनके कोच बहुत निराश हुए.

एक ओवर में 7 वाइड फेंकी

यह घटना पहली पारी के 11वें ओवर में हुई. क्विंटन डी कॉक ने अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर छक्का मारकर गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया. रन रोकने की कोशिश में, बाएं हाथ के गेंदबाज़ ने ऑफ साइड से बाहर वाइड गेंद फेंकने का फैसला किया. हालांकि, अर्शदीप सही से गेंद नहीं फेंक पाए और लगातार कई वाइड गेंदें फेंक दीं.

उन्होंने एक डॉट बॉल फेंकने से पहले दो वाइड गेंदें फेंकीं. इसके बाद अर्शदीप ने लगातार चार वाइड गेंदें फेंकीं. कोच गौतम गंभीर गुस्से में उनकी तरफ चिल्लाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह ने भी उनसे बात की. सिंह के ओवर पूरा करने से पहले ही गंभीर के गुस्से वाले रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

No matter the situation, abusing a youngster is never justified. Shame on Gautam Gambhir for his actions towards Arshdeep Singh pic.twitter.com/05Ie1q4auy — 𝐀𝐚𝐫𝐚𝐯𝐌𝐒𝐃𝐢𝐚𝐧™ (@AaravMsd_07) December 11, 2025

एक ओवर में फेंकी 13 गेंदें

उन्होंने ओवर में 13 गेंदें फेंकीं, जो T20I में किसी भी भारतीय गेंदबाज़ द्वारा फेंकी गई सबसे ज़्यादा गेंदें हैं. अर्शदीप सिंह एक ओवर में 7 वाइड गेंदें फेंकने वाले फुल मेंबर देश के पहले गेंदबाज़ भी बन गए. पिछले साल, नवीन उल हक ने एक ओवर में 6 वाइड गेंदों का रिकॉर्ड बनाया था.

यह अर्शदीप सिंह के लिए मैदान पर एक दुर्लभ बुरा दिन था. उन्होंने लय खो दी और ओवर खत्म होने का इंतज़ार कर रही भीड़ भी बेचैन हो गई. सूर्यकुमार यादव ने स्वाभाविक रूप से उन्हें अटैक से हटा दिया और बाद में शिवम दुबे ने उनकी जगह ली.

