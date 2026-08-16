क्रिकेट फैंस हो जाएं तैयार! इस दिन भारत-पाकिस्तान की होगी टक्कर, एशिया कप के लिए पाक महिला टीम का एलान

IND vs PAK Women’s Asia Cup 2026 Match: विमेंस टी20 एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों की भिड़ंत होने वाली है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार (16 अगस्त) को एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए अपनी महिला टीम का एलान किया. इस टीम की कमान एक बार फिर ऑलराउंडर फातिमा सना के हाथों में सौंपी गई है, जो कप्तान के तौर पर वापसी कर रही हैं. दरअसल, फातिमा सना ने ‘द हंड्रेड’ में बर्मिंघम फीनिक्स के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए श्रीलंका के हालिया दौरे में खेली गई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था. वह ‘द हंड्रेड’ टूर्नामेंट में खेलने वाली पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेटर हैं.

पाकिस्तान की टीम में हुए ये बदलाव

PCB ने विमेंस एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए कई बदलाव किए हैं. हालांकि ज्यादातर खिलाड़ी दोनों ही स्क्वाड में शामिल हैं. एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम में बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल और बल्लेबाज गुल फिरोजा की वापसी हुई है. सादिया इकबाल श्रीलंका दौरे का हिस्सा नहीं थीं, जबकि गुल फिरोजा को हालिया टी20 मैचों से बाहर रखा गया था.

वहीं, जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों के लिए सादिया, वहीदा अख्तर और नजीहा अल्वी को टीम से बाहर किया गया है. उनकी जगह आलिया रियाज, तस्मिया रुबाब और हुमना बिलाल को शामिल किया गया है. हालांकि, अनुभवी तेज गेंदबाज डायना बेग को दोनों टीमों में जगह नहीं मिली है.

एशिया कप में कब होगा भारत-पाक मैच?

महिला एशिया कप 2026 की शुरुआत 28 अगस्त से होगी, जो 13 सितंबर तक खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे. पाकिस्तान को हांगकांग-चीन, भारत और थाईलैंड के साथ ग्रुप ए में रखा गया है. पाकिस्तानी टीम का पहला मुकाबला 1 सितंबर को थाईलैंड से होगा. इसके बाद 5 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होगा. फिर 7 सितंबर को पाकिस्तान का हांगकांग-चीन से मुकाबला होगा. इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 10 और दूसरा 11 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि खिताबी जंग 13 सितंबर को होगी.

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एशियन गेम्स में पाकिस्तान के मुकाबले

एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट इवेंट में पाकिस्तानी टीम को थाईलैंड के साथ रखा गया है. उन दोनों का मुकाबला 17 सितंबर को चौथे क्वार्टर-फाइनल में होगा. इस इवेंट के सभी मैच आइची के कोरोगी एथलेटिक पार्क में खेले जाएंगे. अगर पाकिस्तान 20 सितंबर को होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करता है, तो उसका सामना श्रीलंका या मलेशिया से होगा. ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल के मैच 22 सितंबर को होंगे. बता दें कि एशियन गेम्स में पाकिस्तान की महिला टीम का शानदार रिकॉर्ड है. पाकिस्तान ने एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट इवेंट में साल 2010 और 2014 में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते थे.

ACC विमेंस एशिया कप 2026 के लिए पाकिस्तान की टीम

फातिमा सना (कप्तान), आयशा जफर, ईमान नसीर, एमान फातिमा, गुल फिरोजा, मोमिना रियासत, मुनीबा अली सिद्दीकी (विकेटकीपर), नजीहा अल्वी, नशरा संधू, सादिया इकबाल, सायरा जबीन, सवाल जुल्फिकार, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी, वहीदा अख्तर.

रिजर्व- तस्मिया रुबाब, हुमना बिलाल, महाम अनीस, सदाफ शमास

एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान महिला टीम

फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, आयशा जफर, ईमान नसीर, एमान फातिमा, गुल फिरोजा, हुमना बिलाल, मोमिना रियासत, मुनीबा अली सिद्दीकी (विकेटकीपर), नशरा संधू, सायरा जबीन, सवाल जुल्फिकार, तस्मिया रुबाब, तूबा हसन और उम्म-ए-हानी.

रिजर्व- नतालिया परवेज, वहीदा अख्तर, सादिया इकबाल, सैयदा अरूब शाह, रामीन शमीम.