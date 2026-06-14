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IND vs PAK: क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक करेगी टीम इंडिया? भारतीय कप्तान ने तोड़ी चुप्पी

IND vs PAK: रविवार को इंग्लैंड के एजबेस्टन मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच विमेंस टी20 विश्व कप का महामुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल कर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत करना चाहेगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 14, 2026 11:36:58 AM IST

क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक करेगी टीम इंडिया?
क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक करेगी टीम इंडिया?


IND vs PAK Handshake Controversy: आज यानी 14 जून को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान महिला टीम के बीच महाजंग होने वाली है. भारतीय महिला टीम रविवार को शाम 7:30 बजे पाकिस्तान से भिड़ेगी. यह मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अक्सर हाईवोल्टेज मैच होता है, जिस पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजर बनी रहती है. ऐसे में भारत बनाम पाकिस्तान महिला टीम का मुकाबला रोमांचक होने वाला है. हालांकि इस मैच में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय महिला टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हैंडशेक करेगी या नहीं.

दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध दशकों से खराब चल रहे हैं. इसके चलते दोनों टीमों के बीच बाइलेटरल सीरीज में नहीं खेली जाती है. भारत और पाकिस्तान सिर्फ ग्लोबल टूर्नामेंट में एक-दूसरे के सामने खेलते हैं. पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए हैं. ऐसे में दोनों देशों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाते हैं. अब एक बार फिर आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. ऐसे में सवाल है कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी.

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कप्तान हरमनप्रीत ने तोड़ी चुप्पी

रविवार को भारतीय महिला टीम पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलकर मेगा टूर्नामेंट का आगाज करेगी. इस मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) से हैंडशेक को लेकर सवाल किया गया. इस पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, ‘हम यहां क्रिकेट के लिए हैं. हम किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते हैं.’

ये भी पढ़ें: IND vs PAK: भारत की ये 5 शेरनियां पाकिस्तान पर पडे़ंगी भारी! T20 विश्व कप में चटा देंगी धूल

कब से शुरू हुआ हैंडशेक विवाद?

दरअसल, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक न करने की शुरुआत साल 2025 मेंस एशिया कप से शुरू हुई. भारतीय मेंस टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. इसके बाद से यह ट्रेंड बन गया. भारतीय टीम ने अंडर-19 से लेकर राइजिंग स्टार्स एशिया कप और विश्व कप मैचों में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक नहीं किया. पिछले साल पाकिस्तान की महिला टीम और भारतीय टीम के बीच वनडे विश्व कप का मैच हुआ था. इस मुकाबले में भी कप्तान हरमनप्रीत ने पाकिस्तानी कैप्टन फातिमा सना के साथ हाथ नहीं मिलाया था. अब माना जा रहा है कि विमेंस टी20 विश्व कप 2026 में भी ऐसा देखने को मिल सकता है.

किसका पलड़ा भारी?

आंकड़ों की बात करें, तो भारतीय टीम ने मेंस और विमेंस क्रिकेट में पाकिस्तान पर अपना दबदबा हमेशा दिखाया है. पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम के आंकड़े हर फॉर्मेट में शानदार रहे हैं. महिला टी20 इंटरनेशनल में भी भारतीय टीम पाकिस्तान से आगे है. दोनों टीमों के बीच इस फॉर्मेट में कुल 16 मैच खेले हैं. इसमें से भारत ने 13 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, टी20 विश्व के आंकड़ों की बात करें, तो उसमें भी भारतीय महिला टीम आगे है. दोनों टीमों के बीच टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक कुल 8 मैच खेले गए हैं. इनमें से भारत ने 6 मुकाबले जीते हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 2 ही मैच जीत पाया है.

Tags: Harmanpreet KaurIND VS PAKWomens T20 World Cup 2026
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