IND vs PAK: कौन हैं हसन नवाज? जिन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ ठोक डाले 96 रन, अंत तक लड़ते रहे, लेकिन…

Who is Hasan Nawaz: एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. पाकिस्तान की तरफ से हसन नवाज ने ऐसी पारी खेली, जिसने एक समय मैच का रुख बदलने की उम्मीद जगा दी थी. इस बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर धोया और सिर्फ 51 गेंदों में 96 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 5 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 188.23 का रहा. लेकिन वह मैच को खत्म नहीं कर सके और आउट हो गए.

जब पाकिस्तान के दूसरे बल्लेबाज जब दबाव में नजर आ रहे थे, तब हसन नवाज ने अकेले मोर्चा संभाल लिया. उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाए और भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की. उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पाकिस्तान को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं. नवाज ने आखिरी तक हार नहीं मानी, लेकिन इनिंग की आखिरी गेंद पर वह संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हो गए. शिवम दुबे ने उनका विकेट लिया.

टेप बॉल क्रिकेट से शुरू हुआ सफर

हसन नवाज का क्रिकेट तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है. उनका जन्म साउथ पंजाब के लय्या के पास हुआ, जहां क्रिकेट खेलने के लिए ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं. उन्होंने शुरुआत में अपने शहर में टेप बॉल क्रिकेट खेला. इसके बाद पढ़ाई के बहाने इस्लामाबाद चले गए, जहां उनकी बहन ने उनके क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने में मदद की. सिर्फ 14 साल की उम्र में नवाज ने इस्लामाबाद के लैशिंग्स क्रिकेट क्लब से जुड़कर क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया.

अंडर 19 टीम में खेल चुके

उन्होंने कई साल तक इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन लीग में हिस्सा लिया. बाद में वह लकी स्टार क्रिकेट क्लब से जुड़े. उनके प्रदर्शन के दम पर उन्हें आईसीए अंडर-19 टीम में जगह मिली और फिर घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद 2022 में कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिला.

न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा था तूफानी शतक

मार्च 2025 में हसन नवाज को पहली बार पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय टीम में चुना गया. उन्होंने 16 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया. इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने तीसरे टी20 मैच में सिर्फ 45 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाकर तहलका मचा दिया. वह टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले सबसे युवा पाकिस्तानी बल्लेबाज बने. एशियन गेम्स के फाइनल में भी उन्होंने उसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की.