IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशी के शॉट पर भड़के अभिषेक शर्मा, कैमरे में कैद हुआ गुस्से वाला रिएक्शन, VIDEO

Abhishek Sharma Reaction Viral: एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारत के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप साबित हुए. वह पाकिस्तान के खिलाफ 9 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उनके बल्ले से 2 छक्के आए. पाकिस्तान के स्पिन ऑलराउंडर सैम अयूब ने वैभव सूर्यवंशी को अपना शिकार बनाया. वैभव सूर्यवंशी शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे.

उन्होंने पारी के दूसरे ओवर में पाकिस्तान के शाद मसूद को 2 छक्के लगाए थे. इसके बाद तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर सैम अयूब ने उनकी तूफानी पारी का अंत कर दिया. सैम अयूब की ऑफ ब्रेक गेंद पर वैभव ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, जिस पर वो चूक गए. उनके इस शॉट को देखकर दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा गुस्से में दिखाई दिए.

वैभव सूर्यवंशी पर भड़के अभिषेक शर्मा?

भारतीय टीम की पारी के तीसरे ओवर में सैम अयूब ने पहली गेंद तेजी से और ऑफ स्टंप के ठीक बाहर डाली. वैभव सूर्यवंशी ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन चूक गए. गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर विकेटकीपर उस्मान खान के हाथों में चली गई. उस्मान खान से थोड़ी चूक हुई, लेकिन उन्होंने कैच पूरा कर लिया. इसके चलते वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 रन बनाकर लौट गए. वैभव सूर्यवंशी अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे.

The celebration by Saim Ayub after the wicket of Vaibhav Sooryavanshi. 😂🔥🇵🇰 pic.twitter.com/SscdFNYZQW — Abdullah (@Abdullahhhh_56) October 3, 2026

ऐसे में जब वो रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हुए, तो दूसरे छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा भड़क गए. अभिषेक शर्मा अपने साथी खिलाड़ी वैभव से नाराज दिखाई दिए. उन्होंने वैभव से गुस्से में कुछ कहा, जिसके बाद युवा ओपनर निराश होकर पवेलियन की ओर लौट गया. वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अभिषेक शर्मा का रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया. उनके रिएक्शन का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

मैच का क्या हाल?

फाइनल मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 211 रन बनाए. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 28 गेंद पर 61 रनों की तूफानी पारी खेली. उनके अलावा तिलक वर्मा ने 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए. वहीं, स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने सिर्फ 15 गेंद पर 27 रन बनाए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 21 और ईशान किशन ने 20 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने पाकिस्तान के सामने 212 रनों का मजबूत टारगेट रखा. अब भारत को गोल्ड मेडल जीतने के लिए 211 रन का स्कोर डिफेंड करना है.