IND vs PAK Tickets: मैच के लिए कैसे बुक करें ऑनलाइन टिकट, यहां जानें पूरी जानकारी

Colombo match ticket booking online: ऑफिशियल टिकटिंग पोर्टल, tickets.cricketworldcup.com पर कई सोल्ड आउट के साइन दिखे हैं, लेकिन फैंस को किसी भी आखिरी समय में 'रिटर्न' या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीज़ के लिए साइट पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 13, 2026 10:16:26 PM IST

मैच के लिए कैसे बुक करें ऑनलाइन टिकट
मैच के लिए कैसे बुक करें ऑनलाइन टिकट


IND vs PAK Tickets: इंडिया बनाम पाकिस्तान, जिसे क्रिकेट का महामुकाबला कहा जाता है, इस रविवार (15 फरवरी) को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाला है. लाहौर में एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद, पाकिस्तान सरकार ने ऑफिशियली अपनी टीम को खेलने की मंज़ूरी दे दी है, जिससे कई दिनों से चल रही बॉयकॉट की धमकियां खत्म हो गईं. जिन फैंस को इस कन्फर्मेशन का इंतज़ार था, उनके लिए टिकटों की मारामारी बहुत बढ़ गई है.

आखिरी समय में IND बनाम PAK के टिकट कहां से खरीदें?

अगर ऑफिशियल स्टैंडर्ड सीटें उपलब्ध नहीं हैं, तो फैंस ये देख सकते हैं:

ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट्स (OTAs): ग्लोबल स्पोर्ट्स ट्रैवल और क्रिकबस्टर जैसी कंपनियां हॉस्पिटैलिटी पैकेज देती हैं जिनमें होटल में ठहरने या फ्लाइट्स के साथ मैच टिकट शामिल होते हैं.

कोलंबो के हवाई किराए आसमान छू रहे

रीसेल साइट्स पर ज़रूरी नोट: स्टबहब या टिकोम्बो जैसे प्लेटफॉर्म टिकट लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ICC ने सख्ती से चेतावनी दी है कि बिना इजाज़त वाले सेकेंडरी सेलर्स से खरीदे गए टिकट बिना रिफंड के कैंसल किए जा सकते हैं. फैंस को सलाह दी जाती है कि एंट्री पक्की करने के लिए वे ऑफिशियल चैनल ही इस्तेमाल करें.

IND vs PAK टिकट की कीमतें?

जबकि फेज़ 1 के एंट्री-लेवल टिकट LKR 1,500 (Rs 430) से शुरू हुए थे.
 
स्टैंडर्ड स्टैंड: अभी $100 से $250 (Rs 8,300 से Rs 20,000) तक हैं.
 
प्रीमियम/ग्रैंडस्टैंड: $400 (Rs 33,000) से ज़्यादा हो सकते हैं.

IND vs PAK: फैंस के लिए ज़रूरी ट्रैवल टिप्स

वीज़ा: पाकिस्तानी फैंस को श्रीलंका के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइज़ेशन (ETA) की ज़रूरत होती है. इंडियन फ़ैन्स को यह भी पक्का कर लेना चाहिए कि कोलंबो की छोटी सी ट्रिप के लिए उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तैयार हों.
 
कोलंबो होटल्स: वैलेंटाइन्स डे और भारत-पाक मैच एक ही वीकेंड पर होने की वजह से, कोलंबो में होटल के दाम बढ़ गए हैं. अगर शहर के होटल भरे हुए हैं, तो पास के नेगोम्बो में ठहरने की जगहें देखें.
 
डिजिटल टिकट्स: 2026 एडिशन के ज़्यादातर टिकट डिजिटल QR कोड हैं जो गेम से 48 घंटे पहले एक्टिवेट होते हैं. गेट पर देरी से बचने के लिए पक्का करें कि आपके पास ऑफ़िशियल ऐप इंस्टॉल हो.
 
डिस्क्लेमर: हम सलाह देते हैं कि टिकट सिर्फ़ ICC के ऑफ़िशियल पार्टनर (BookMyShow) या ऑथराइज़्ड ट्रैवल एजेंट्स से ही खरीदें. पब्लिशर सेकेंडरी रीसेल प्लेटफ़ॉर्म से खरीदे गए टिकटों की वैलिडिटी का सपोर्ट या गारंटी नहीं देता है. स्टेडियम में एंट्री इवेंट ऑर्गनाइज़र के टर्म्स एंड कंडीशंस पर निर्भर है.

