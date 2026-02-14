Ind vs Pak T20 World Cup: सबसे अच्छी टीम के खिलाफ…कोलंबो मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का अभिषेक शर्मा को लेकर चौंकाने वाला बयान

Salman Ali Agha On Abhishek Sharma: भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा का पाकिस्तान के खिलाफ हाई-प्रोफाइल T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच में खेलना पक्का नहीं है, क्योंकि इस बाएं हाथ के खिलाड़ी को इस हफ्ते की शुरुआत में पेट में दिक्कत हुई थी. अभिषेक को एक समय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, और वह नामीबिया के खिलाफ इंडिया का मैच नहीं खेल पाए थे. हालांकि, जब अभिषेक के गेम में खेलने के बारे में पूछा गया तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने एक दिलचस्प बयान दिया.

शायद हैरानी की बात है कि आगा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अभिषेक ठीक हो जाएंगे और खेल पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान “सबसे अच्छी टीम के खिलाफ” खेलना चाहता है.

वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं…

रविवार को इंडिया-पाकिस्तान मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा ने कहा, “मुझे सच में उम्मीद है कि वह (अभिषेक) कल खेलेंगे. वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं, और हम उनकी सबसे अच्छी टीम के खिलाफ खेलना चाहते हैं. सच में उम्मीद है कि वह ठीक हो रहे हैं और खेल पाएंगे.” 2025 में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बैटिंग में अभिषेक सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले खिलाड़ी थे. उन्होंने एशिया कप के ग्रुप गेम में सिर्फ़ 13 गेंदों पर 31 रन बनाए, और सुपर फ़ोर मैच में 39 गेंदों पर 74 रन बनाकर ‘प्लेयर ऑफ़ द मैच’ का अवॉर्ड जीता.

पाकिस्तान के बॉयकॉट ड्रामा के बाद यू-टर्न लेने के बाद सोमवार देर रात ही गेम के होने की पुष्टि हुई. शनिवार को स्टेडियम में टीम की प्रैक्टिस से पहले आगा ने कहा, “यह बहुत बड़ा गेम है और इसका असर बहुत बड़ा है.” “हम हमेशा गेम के लिए तैयार थे, चाहे फ़ैसला कुछ भी हो.”

मैच के सारे टिकट बिके

दुनिया के सबसे बड़े और सबसे फ़ायदेमंद मैच के लिए कोलंबो के 35,000 कैपेसिटी वाले आर. प्रेमदासा स्टेडियम के सभी टिकट बिक चुके हैं, और उम्मीद है कि करोड़ों लोग इसे टेलीविज़न पर देखेंगे.

टूर्नामेंट में दोनों टीमों का प्रदर्शन