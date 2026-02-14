Home > क्रिकेट > Ind vs Pak T20 World Cup: सबसे अच्छी टीम के खिलाफ…कोलंबो मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का अभिषेक शर्मा को लेकर चौंकाने वाला बयान

Ind vs Pak T20 World Cup: सबसे अच्छी टीम के खिलाफ…कोलंबो मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का अभिषेक शर्मा को लेकर चौंकाने वाला बयान

Ind vs Pak T20 World Cup: कोलंबो के 35,000 कैपेसिटी वाले आर. प्रेमदासा स्टेडियम के सभी टिकट बिक चुके हैं, और उम्मीद है कि करोड़ों लोग इसे टेलीविज़न पर देखेंगे.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 14, 2026 6:29:02 PM IST

सलमान अली आगा का अभिषेक शर्मा को लेकर चौंकाने वाला बयान
सलमान अली आगा का अभिषेक शर्मा को लेकर चौंकाने वाला बयान


Salman Ali Agha On Abhishek Sharma: भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा का पाकिस्तान के खिलाफ हाई-प्रोफाइल T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच में खेलना पक्का नहीं है, क्योंकि इस बाएं हाथ के खिलाड़ी को इस हफ्ते की शुरुआत में पेट में दिक्कत हुई थी. अभिषेक को एक समय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, और वह नामीबिया के खिलाफ इंडिया का मैच नहीं खेल पाए थे. हालांकि, जब अभिषेक के गेम में खेलने के बारे में पूछा गया तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने एक दिलचस्प बयान दिया. 
 
शायद हैरानी की बात है कि आगा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अभिषेक ठीक हो जाएंगे और खेल पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान “सबसे अच्छी टीम के खिलाफ” खेलना चाहता है.

वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं…

रविवार को इंडिया-पाकिस्तान मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा ने कहा, “मुझे सच में उम्मीद है कि वह (अभिषेक) कल खेलेंगे. वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं, और हम उनकी सबसे अच्छी टीम के खिलाफ खेलना चाहते हैं. सच में उम्मीद है कि वह ठीक हो रहे हैं और खेल पाएंगे.” 2025 में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बैटिंग में अभिषेक सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले खिलाड़ी थे. उन्होंने एशिया कप के ग्रुप गेम में सिर्फ़ 13 गेंदों पर 31 रन बनाए, और सुपर फ़ोर मैच में 39 गेंदों पर 74 रन बनाकर ‘प्लेयर ऑफ़ द मैच’ का अवॉर्ड जीता.
 
इस बीच, सलमान आगा ने कहा कि उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप में रविवार को भारत का सामना करने के लिए “हमेशा तैयार” थी, जबकि उन्हें कुछ दिन पहले ही हरी झंडी मिली थी.
 
पाकिस्तान के बॉयकॉट ड्रामा के बाद यू-टर्न लेने के बाद सोमवार देर रात ही गेम के होने की पुष्टि हुई. शनिवार को स्टेडियम में टीम की प्रैक्टिस से पहले आगा ने कहा, “यह बहुत बड़ा गेम है और इसका असर बहुत बड़ा है.” “हम हमेशा गेम के लिए तैयार थे, चाहे फ़ैसला कुछ भी हो.”

मैच के सारे टिकट बिके 

दुनिया के सबसे बड़े और सबसे फ़ायदेमंद मैच के लिए कोलंबो के 35,000 कैपेसिटी वाले आर. प्रेमदासा स्टेडियम के सभी टिकट बिक चुके हैं, और उम्मीद है कि करोड़ों लोग इसे टेलीविज़न पर देखेंगे.

टूर्नामेंट में दोनों टीमों का प्रदर्शन

पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने पहले मैच में आखिरी ओवर में तीन विकेट से जीत हासिल की थी, फिर यूनाइटेड स्टेट्स को 32 रन से हराया. इंडिया ने भी अब तक अपने दोनों मैच जीते हैं.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: abhishek sharmaInd vs Pak T20 World CupSalman Ali AghaT20 WORLD CUP 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026

अपने पार्टनर के साथ परफेक्ट डेट नाइट पर देखें ये...

February 14, 2026

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026

किसी दवा कम नहीं Kiss! फायदें जान रोज करेंगे अपने...

February 13, 2026

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026
Ind vs Pak T20 World Cup: सबसे अच्छी टीम के खिलाफ…कोलंबो मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का अभिषेक शर्मा को लेकर चौंकाने वाला बयान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ind vs Pak T20 World Cup: सबसे अच्छी टीम के खिलाफ…कोलंबो मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का अभिषेक शर्मा को लेकर चौंकाने वाला बयान
Ind vs Pak T20 World Cup: सबसे अच्छी टीम के खिलाफ…कोलंबो मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का अभिषेक शर्मा को लेकर चौंकाने वाला बयान
Ind vs Pak T20 World Cup: सबसे अच्छी टीम के खिलाफ…कोलंबो मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का अभिषेक शर्मा को लेकर चौंकाने वाला बयान
Ind vs Pak T20 World Cup: सबसे अच्छी टीम के खिलाफ…कोलंबो मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का अभिषेक शर्मा को लेकर चौंकाने वाला बयान