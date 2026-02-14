Ind vs Pak T20 World Cup: अच्छा खाना खाओ और सोओ…कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए जाने पर क्या कुछ कहा?

Suryakumar Yadav News: भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस बात पर सस्पेंस बनाए रखा है कि वह रविवार को कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप मैच के टॉस के समय या उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे या नहीं. भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी पिछले साल दुबई में हुए एशिया कप के बाद से हाथ नहीं मिला रहे हैं, जो पहलगाम की घटना और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था.

24 घंटे इंतज़ार करो…

जब इस बारे में पूछा गया तो सूर्यकुमार ने रिपोर्टरों से कहा, “24 घंटे इंतज़ार करो. हम यहां क्रिकेट खेलने आए हैं. अच्छा खाना खाओ और सोओ.” भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले की ज़्यादातर तैयारी बॉयकॉट, ‘स्पिरिट’ और इस बात पर फोकस रही है कि क्या कप्तान हाथ न मिलाने के अब तक के तय नियम पर टिके रहेंगे.

पिछले सितंबर में दुबई में भारत के एशिया कप फाइनल जीतने के बाद यह भारत और पाकिस्तान के बीच पहली मुलाकात है. हालांकि भारत ने उस टूर्नामेंट में तीनों मैच जीते थे, लेकिन क्रिकेट खुद विवादों में डूबा रहा.

सूर्यकुमार यादव की टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. टेंशन तब बढ़ गया जब इंडिया ने ट्रॉफी लेने के लिए मैदान पर उतरने से मना कर दिया, जिसे PCB चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी देने वाले थे, जो पाकिस्तान सरकार में मिनिस्टर भी हैं.

क्या कोलंबो के मैदान पर पाक को मिलेगा फायदा?

इस बीच, रविवार के मैच के बारे में बात करते हुए, सूर्या ने माना कि पाकिस्तान को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि वे कोलंबो पहले पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने ज़ोर दिया कि भारत पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने कहा, “वे शायद पहले आ गए हों, लेकिन हमारे अपने प्लान हैं.” उन्होंने यह भी कन्फ़र्म किया कि ऑल-राउंडर वॉशिंगटन सुंदर फ़िट हैं और सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं.