IND vs PAK Probable XI: कोलंबो में महामुकाबले की तैयारी, यहां देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

Ind vs Pak Probable XI: ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में IND vs PAK के बीच एक और हाई-वोल्टेज मुकाबले के लिए मंच तैयार है. वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ ही मुकाबले ऐसे होते हैं जिनमें इंडिया-पाकिस्तान के मुकाबले जैसा वज़न, इतिहास और इमोशन होता है, और आज रात कोलंबो में होने वाला मुकाबला एक थ्रिलर से कम नहीं होने वाला है.

दोनों टीमें टूर्नामेंट में ज़रूरी पॉइंट्स पर नज़र गड़ाए हुए हैं, इसलिए टीम कॉम्बिनेशन पर खास ध्यान दिया जाएगा. यहाँ IND vs PAK की संभावित XI है, साथ ही इंडिया पाकिस्तान प्लेइंग 11 की लेटेस्ट भविष्यवाणी और मुकाबले से पहले IND vs PAK टीम की खास खबरें भी हैं.

इंडिया vs पाकिस्तान प्लेइंग 11: इंडिया की संभावित XI

इंडिया से कोलंबो के हालात में अपनी स्पिन ताकत पर भरोसा करते हुए एक आक्रामक टॉप ऑर्डर बनाए रखने की उम्मीद है.

इंडिया की संभावित XI:

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में, भारत की बैटिंग लाइन-अप में जोश और दम दोनों हैं. अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की मौजूदगी से टीम में गहराई आती है, जबकि रिंकू सिंह फिनिशिंग का हुनर ​​देते हैं.

बॉलिंग की बात करें तो, जसप्रीत बुमराह पेस अटैक की अगुआई करते हैं, जिन्हें अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसी मजबूत स्पिन यूनिट का साथ मिलता है, यह कॉम्बिनेशन कोलंबो की धीमी पिच पर अहम साबित हो सकता है.

पाकिस्तान की संभावित XI:

सैम अयूब, साहिबज़ादा फरहान, बाबर आज़म, सलमान आगा (कप्तान), उस्मान खान (विकेट कीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ, उस्मान तारिक, अबरार अहमद.

IND vs PAK मौसम रिपोर्ट

मौसम के अनुमान के मुताबिक रविवार को कोलंबो में हल्की बारिश हो सकती है. टेम्परेचर 26°C के आस-पास रहने की उम्मीद है, और ह्यूमिडिटी का लेवल लगभग 86 परसेंट तक पहुँचने की उम्मीद है.

ज़्यादा ह्यूमिडिटी प्लेयर्स के स्टैमिना का टेस्ट ले सकती है, जबकि बारिश की कोई भी रुकावट मैच की स्ट्रेटेजी और बॉलिंग रोटेशन पर असर डाल सकती है.

IND vs PAK पिच रिपोर्ट

कोलंबो का आर. प्रेमदासा स्टेडियम ट्रेडिशनली स्लोअर सर्फेस देता है. विकेट बॉलर्स को हेल्प करता है, खासकर जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है.