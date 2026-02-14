Ind vs Pak T20 World Cup: कोलंबो मैच में क्या भारत-पाक के खिलाड़ी मिलाएंगे एक दूसरे हाथ? कप्तान सलमान अली आगा ने दिया इसका जवाब

Salman Ali Agha Handshake Controversy: भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप के हाई-वोल्टेज मैच से पहले, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने एक नई बात कहकर हाथ मिलाने के विवाद को फिर से हवा दे दी है. मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, आगा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मैच सही भावना से खेला जाएगा, लेकिन उन्होंने भारत के रुख के बारे में एक अजीब सी बात कही – “मुझे उम्मीद है कि मैच सच्ची खेल भावना से खेला जाएगा.” अगर भारतीय टीम हाथ मिलाने का प्लान बनाती है, तो “हमें कल पता चल जाएगा,” उन्होंने कहा, जिससे चल रही बातों में और आग लग गई.

एशिया कप से छिड़ा विवाद

इससे पहले, आगा ने एशिया कप के दौरान भारत के हाथ मिलाने से मना करने की बुराई की थी, और कहा था कि ऐसी हरकतें खेल और युवा फैंस के लिए बुरी हैं. उन्होंने कहा था, “हमें सच में बुरा नहीं लगा या ऐसा कुछ नहीं लगा. लेकिन, हाँ, खेल के लिए यह अच्छा नहीं है.” उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि खिलाड़ी रोल मॉडल होते हैं और उन्हें सही उदाहरण पेश करना चाहिए.

कोलंबो पहुंची भारतीय टीम

भारत शुक्रवार को कोलंबो पहुंचा, जहां एयरपोर्ट पर लोकल डांसर्स और ड्रमर्स ने टीम का स्वागत किया. अर्शदीप सिंह ने अपने डांस मूव्स से सबका ध्यान खींचा, जबकि हेड कोच गौतम गंभीर फोकस्ड और सीरियस रहे. दोनों टीमें शनिवार को अलग-अलग ट्रेनिंग करेंगी, जिसमें पाकिस्तान दोपहर में और भारत शाम को प्रैक्टिस करेगा.

दोनों टीमों का ट्रेनिंग सेशन होगा अलग-अलग समय पर

ICC ने कन्फर्म किया, “पाकिस्तान का RPICS में लोकल टाइम के हिसाब से 14:00 से 17:00 बजे तक ट्रेनिंग सेशन होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में लगभग 13:45 बजे मीडिया से बातचीत होगी.” ने कन्फर्म किया, “पाकिस्तान का RPICS में लोकल टाइम के हिसाब से 14:00 से 17:00 बजे तक ट्रेनिंग सेशन होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में लगभग 13:45 बजे मीडिया से बातचीत होगी.”

भारत के लिए, “भारत का RPICS में लोकल टाइम के हिसाब से 18:00 से 21:00 बजे तक ट्रेनिंग सेशन होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में लगभग 17:30 बजे मीडिया से बातचीत होगी.”

मैदान पर, भारत ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, और अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन जैसे खास बैट्समैन पर निर्भर रहेगा.

कोलंबो में क्या होगा भारत का प्लान?