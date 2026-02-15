T20 World Cup 2026: बारिश की वजह से अगर भारत बनाम पाकिस्तान मैच हुआ रद्द, तो आगे क्या होगा? यहां समझें सारे नि

IND vs PAK T20 World Cup 2026: रविवार को भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप A मैच में पाकिस्तान के हिस्सा लेने को लेकर चल रहा ड्रामा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी 100 परसेंट गारंटी नहीं है कि दोनों टीमें कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी.

हालांकि कोई भी क्रिकेट की रुकावट दोनों टीमों को इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले में आमने-सामने होने से नहीं रोक रही है, लेकिन मैच के बारिश की संभावना के काले बादल मंडरा रहे हैं. मौसम के अनुमान से पता चलता है कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा है.

कोलंबो मौसम का अनुमान

दिन के समय, बारिश की 65% संभावना है, दोपहर में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश और घने बादल छाए रहने की उम्मीद है. रात में, बारिश की संभावना 25% तक कम हो जाती है (हालांकि कुछ लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच के शुरुआती घंटों में शाम 7:00 बजे के आसपास यह 49%-65% तक रह सकती है). कुल मिलाकर, मौसम नम रहने की उम्मीद है, और उत्तर से 11 mph की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी.

अगर मैच रद्द हो जाए तो क्या होगा?

किसी T20 मैच का नतीजा निकालने के लिए, हर टीम के लिए 5-ओवर का मैच ज़रूरी है. अगर यह कम से कम ज़रूरत पूरी नहीं होती है, तो मैच रद्द कर दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में दोनों टीमों के बीच एक-एक पॉइंट बंट जाएगा क्योंकि ग्रुप स्टेज के किसी भी मैच के लिए कोई ‘रिज़र्व डे’ नहीं होता है.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मैच पक्का करने के लिए पूरी कोशिश की. कुछ ICC अधिकारी तो PCB को भारत के मैच का बॉयकॉट करने के अपने फैसले को बदलने के लिए मनाने के लिए लाहौर (पाकिस्तान) भी गए थे. हालांकि पाकिस्तान बोर्ड ICC की बात मान गया, लेकिन अभी यह पता नहीं है कि मौसम के देवता मानेंगे या नहीं.

सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर को

अगर मैच बारिश की वजह से रद्द होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर JioStar को होगा. ब्रॉडकास्टर के विज्ञापन से होने वाली कमाई को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मैच देखने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी.

अगर मैच पूरी तरह से बारिश में धुल जाता है, तो आम तौर पर टिकट के पैसे फैंस को लौटाने पड़ते हैं, जिससे गेट से मिलने वाली रसीदें खत्म हो जाती हैं, और इससे श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के रेवेन्यू को बहुत बड़ा झटका लगता है.