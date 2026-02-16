IND vs PAK T20 World Cup 2026: क्या सुपर 8 में फिर से होगी भारत-पाक की भिड़ंत? यहां जानें टूर्नामेंट का पूरा गणित

Ind vs Pak T20 world cup 2026: इंडियन मेन्स क्रिकेट टीम ने 2026 T20 वर्ल्ड कप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, और एक अनोखी ट्राइफेक्टा हासिल करने की उम्मीदों को ज़िंदा रखा – टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड करना, रिकॉर्ड तीसरा T20 वर्ल्ड कप क्राउन जीतना, और होस्ट के तौर पर ट्रॉफी उठाना.

अपने शुरुआती दो ग्रुप A मैचों में USA और नामीबिया पर काफी आसान जीत के बाद, इंडिया टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच के लिए कोलंबो गया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था – यह एक ऐसी राइवलरी थी जिसे इतिहास और जियोपॉलिटिकल टेंशन ने बताया था. बिल्ड-अप उम्मीद के मुताबिक काफी जोशीला था, जिसमें कॉन्ट्रोवर्सी, हाइप और हाई ड्रामा के वादे हावी थे.

इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 61 रन से जीत हासिल की, जो हाल के ICC टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच एक और एकतरफा मुकाबला था. इस जीत ने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का T20 वर्ल्ड कप हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 8-1 कर दिया.

इंडिया और पाकिस्तान सुपर 8 स्टेज में फिर से क्यों नहीं मिल सकते?

A-पाकिस्तान बाहर हो गया है

B-वे अलग-अलग ग्रुप में हैं

C-भारत हट गया

D-दोनों ग्रुप 1 में हैं

सूर्यकुमार यादव की लीडरशिप में, भारत अब सुपर 8 स्टेज में पहुँच गया है. इस बीच, पाकिस्तान को क्वालिफिकेशन पक्का करने और अगले राउंड में अपने राइवल्स के साथ शामिल होने के लिए नामीबिया को हराना होगा.

इससे यह सवाल उठता है: क्या भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में फिर से मिल सकते हैं? इसका छोटा जवाब है हाँ – लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और.

टूर्नामेंट फ़ॉर्मेट के बारे में

2026 T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हैं जिन्हें चार ग्रुप – A, B, C, और D – में बांटा गया है – हर ग्रुप में पाँच टीमें हैं. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर 8 स्टेज में पहुँचती हैं.

आठ क्वालिफायर को फिर चार-चार के दो ग्रुप – ग्रुप 1 और ग्रुप 2 – में बाँटा जाता है, जहाँ वे अपने-अपने ग्रुप में राउंड-रॉबिन मैच खेलते हैं. हर सुपर 8 ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमी-फ़ाइनल में पहुँचती हैं.

प्री-सीडिंग और सुपर 8 स्ट्रक्चर

टूर्नामेंट से पहले, टॉप आठ रैंक वाली T20I टीमों को क्वालिफिकेशन की उम्मीद में सुपर 8 स्टेज के लिए प्री-सीड किया गया था.

ICC के प्री-सीडिंग सिस्टम के तहत:

इंडिया को X1 डेज़िग्नेटेड किया गया था.

इंग्लैंड Y1.

ऑस्ट्रेलिया X2.

न्यूज़ीलैंड Y2.

वेस्टइंडीज़ X3.

पाकिस्तान Y3.

साउथ अफ़्रीका X4.

श्रीलंका Y4.

अगर सभी सीडेड टीमें क्वालिफ़ाई करती हैं, तो ग्रुप 1 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ़्रीका होंगे, जबकि ग्रुप 2 में इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे.

अगर कोई प्री-सीडेड टीम आगे नहीं बढ़ पाती है, तो उस ग्रुप से क्वालिफ़ाई करने वाली टीम अपना डेज़िग्नेटेड स्लॉट ले लेगी.

क्या इंडिया और पाकिस्तान सुपर 8 में मिल सकते हैं?

अगर सवाल पुछा जाए की क्या इंडिया और पाकिस्तान सुपर 8 में मिल सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं. प्री-सीडिंग अरेंजमेंट के तहत इंडिया और पाकिस्तान को अलग-अलग सुपर 8 ग्रुप में रखा गया है. क्योंकि इस स्टेज पर टीमें सिर्फ़ अपने ही ग्रुप के अपोनेंट्स का सामना करती हैं, इसलिए सुपर 8 में रीमैच मुमकिन नहीं है.

सेमी-फ़ाइनल का क्या?

सेमी-फ़ाइनल में मुलाक़ात की संभावना बनी हुई है. नॉकआउट स्ट्रक्चर में ग्रुप 1 की टॉपर टीम को ग्रुप 2 की रनर-अप टीम के साथ जोड़ा जाता है, जबकि ग्रुप 2 की टॉपर टीम का सामना ग्रुप 1 की रनर-अप टीम से होता है.

इंडिया-पाकिस्तान का सेमी-फ़ाइनल तब होगा जब एक टीम अपने ग्रुप में पहले नंबर पर आएगी और दूसरी टीम दूसरे ग्रुप में दूसरे नंबर पर आएगी. हालांकि, अगर दोनों टीमें अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर रहेंगी – या दोनों दूसरे नंबर पर रहेंगी – तो उन्हें ब्रैकेट में अलग-अलग साइड में रखा जाएगा और फ़ाइनल से पहले उनका सामना नहीं होगा.

फ़ाइनल मुकाबला?