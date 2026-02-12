IND vs PAK: बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बनेगा सबसे बड़ा सिरदर्द? जानिए पाकिस्तान की 5 कमजोरियां

IND vs PAK T20 World Cup 2026: 15 फरवरी दिन रविवार को T20 विश्व कप 2026 में भारत पाकिस्तान का मैच कोलंबो के आर-प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शुरू से ही हाई-प्रेशर ड्रामा वाला माना जाता और इस मैच में भी शानदार टक्करबाजी देखने को मिलेगा. टी20 क्रिकेट में रन बनाने की रफ्तार (स्ट्राइक रेट) बहुत मायने रखती है, खासकर अगर पावरप्ले में बड़े स्कोर की जरूरत हो.

T20 वर्ल्ड कप में बाबर का प्रदर्शन

बाबर आजम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ज्यादा अच्छा शुरूआत नही किया है. बाबर ने 2 मैचों में 61 रन बनाए है और स्ट्राइक रेट सिर्फ 122 का है. नेदरलैंड्स के खिलाफ ये खिलाड़ी सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गया था वहीं यूएसए के खिलाफ वो 46 रन बना कर नाबाद रहे. बाबर आजम को उनके धीमे स्ट्राइक रेट की वजह से ओपनिंग से हटा दिया गया है, वो अब चौथे नंबर पर बैटिंग करते हैं. हालांकि बैटिंग ऑर्डर चेंज होने के बावजूद उनके स्ट्राइक रेट में कोई सुधार नहीं हुआ है. बाबर आजम ने टी20 इंटरनेशनल में 134 पारियों में 4566 रन बना चुके हैं, जिसमें उनके बल्ले से तीन शतक भी जड़ चुके हैं. हालांकि उनका स्ट्राइक रेट 130 से भी कम है जो कि मॉर्डर्न डे टी20 क्रिकेट के हिसाब से काफी कम है.

बाबर ने पिछले मैचों में भी धीमी शुरुआत की है. नीदरलैंड्स के खिलाफ 18 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाए थे और आलोचना झेली थी.

जब सामने भारत जैसा मजबूत गेंदबाज़ी अटैक करेगा तो, जिसमें पावरप्ले में तेज गेंदबाज और बीच के ओवर में स्पिन शामिल है.तो धीमे स्ट्राइक रेट से टीम पर दबाव बढ़ सकता है. इसका सीधा असर रन गति और अंत में टोटल पर पड़ेगा. भारत-पाक मुकाबलों में रन गति बहुत मायने रखती है क्योंकि प्रतिस्पर्धी लक्ष्य की जरूरत रहती है.

