एशिया कप 2025 में इस दिन फिर से होगी भारत-पाक की भिड़ंत! बस PAK को करना होगा ये काम
Home > खेल > एशिया कप 2025 में इस दिन फिर से होगी भारत-पाक की भिड़ंत! बस PAK को करना होगा ये काम

Super 4 Schedule: रविवार को दुबई में हुए मैच के बाद फैंस को एक बार फिर से भारत-पाकिस्तान के बीच टक्कर देखने को मिल सकता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 15, 2025 7:51:17 PM IST

India Pakistan Match
India Pakistan Match

India Pakistan Match: रविवार को हुए भारत-पाकिस्तान के महामुकाबले में भारत ने एक बार फिर करारा जवाब दिया. पाकिस्तान 127 रनों पर ऑलआउट हो गया, जिसे भारत ने आसानी से 15.5 ओवर में ही समाप्त कर दिया. इस मैच को हारने के बाद पाकिस्तान ग्रुप-ए में दो में से एक मैच जीत सका, जबकि भारत ने अब तक दोनों बार जीत हासिल की है. इस जीत के बाद भारत ने सुपर 4 के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है और फिलहाल अंक तालिका में शीर्ष पर है.

हालांकि, पाकिस्तान के रन रेट को देखें तो उसके पास अभी भी मौका है, जिससे वह क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम बन सकती है. वहीं, सुपर-4 राउंड की बात करें तो क्रिकेट प्रेमियों को इस दिन फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं

एशिया कप में टीम इंडिया अजय

एशिया कप में अब तक भारत ने दो मैच खेले हैं, पहला यूएई के साथ और दूसरा पाकिस्तान के साथ. दोनों ही मैचों में भारतीय टीम को बड़ी जीत मिली है. भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया था, जबकि पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था.

फिर टकराएंगे भारत-पाकिस्तान!

14 सितंबर के बाद भी फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत देखने को मिल सकती है. एशिया कप में टीम इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच अगला मुकाबला 21 सितंबर को हो सकता है. तय कार्यक्रम के अनुसार, इस दिन ग्रुप-ए की शीर्ष दो टीमें सुपर-4 राउंड में भिड़ेंगी. भारत निश्चित रूप से शीर्ष पर रहेगा. वहीं, पाकिस्तान का अगला मुकाबला 17 तारीख को यूएई से है.

अगर पाकिस्तान उस मैच में कोई उलटफेर नहीं झेलता है, तो 21 सितंबर (रविवार) को क्रिकेट प्रशंसक एक बार फिर दोनों टीमों को एक-दूसरे के खिलाफ मैच खेलते हुए देखेंगे. ग्रुप चरण में भारत का अगला मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को ओमान से है, जो अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा.

