IND vs PAK: बच्चा है तू अभी… पाकिस्तानी गेंदबाज ने वैभव सूर्यवंशी को चिढ़ाया, मैदान पर किया ‘बेबी’ सेलिब्रेशन

Vaibhav Sooryavanshi vs Saim Ayub: भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट का फाइनल खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप साबित हुए. वैभव सूर्यवंशी 9 गेंद पर सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हुए. पाकिस्तान के ऑलराउंडर सैम अयूब (Saim Ayub) ने वैभव सूर्यवंशी को अपना शिकार बनाया. वैभव को आउट करने के बाद सैम अयूब ने भारतीय ओपनर को चिढ़ाया. उन्होंने एक झूलते हुए बच्चे की नकल करके विकेट का जश्न मनाया. सैम अयूब के इस सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. भारतीय क्रिकेट फैंस को सैम अयूब का यह सेलिब्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया.

कैसे आउट हुए वैभव सूर्यवंशी?

सैम अयूब ने मैच के तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को अपना शिकार बनाया. सैम अयूब ने ओवर की पहली गेंद तेजी से और ऑफ स्टंप के ठीक बाहर डाली. वैभव सूर्यवंशी ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर विकेटकीपर उस्मान खान के हाथों में चली गई. उस्मान खान से थोड़ी चूक हुई, लेकिन उन्होंने कैच पूरा कर लिया. इसके चलते वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 रन बनाकर लौट गए. इस पारी के दौरान सूर्यवंशी के बल्ले से 2 छक्के आए. उन्होंने दूसरे ही ओवर में साद मसूद को 2 छक्के लगाए थे.

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मैच का क्या हाल?

इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की. वैभव सूर्यवंशी 9 गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हुए, जबकि संजू सैमसन 4 गेंद पर 2 रन ही बना पाए. वहीं, अभिषेक शर्मा ने दूसरा छोर संभाले रखा. अभिषेक शर्मा धुंआधार बल्लेबाजी कर रहे हैं. उन्होंने सिर्फ 20 गेंद पर ही अर्धशतक लगाया. वह 28 गेंद पर 61 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उनके बल्ले से 7 छक्के और 3 चौके आए. फिलहाल कप्तान श्रेयस अय्यर और ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे हैं.