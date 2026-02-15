Home > क्रिकेट > IND vs PAK Pitch Report: पिच क्यों बढ़ा रही भारत-पाकिस्तान की टेंशन, गौतम गंभीर किसे देंगे प्लेइंग-11 में एंट्री? यहां जानें सबकुछ

IND vs PAK Match Pitch Report:  पिच के मिजाज को देखते हुए टीम इंडिया टी 20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर प्लेइंग-11 में बदलाव करते हुए कुलदीप यादव पर दांव लगा सकता है.

By: JP Yadav | Published: February 15, 2026 8:41:20 AM IST

बारिश की आशंका के बीच आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच भी भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले में अहम भूमिका निभाएगी. क्रिकेट के जानकारों का कहना है कि इस मैदान की पिच पर स्पिनर्स के हावी रहने की संभावना है.
IND vs PAK Match Pitch Report: टी-20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 के तहत रविवार (15 फरवरी, 2026) की शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. दोनों ही टीमों का यह दूसरा मुकाबला है. यह मैच बेहद करीबी और दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों का ही यह तीसरा मुकाबला जीतना चाहेंगीं. एशिया कप के फाइनल में भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने वाली पाकिस्तान की टीम उसी लय और जज्बे के साथ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में उतरना चाहेगी.

पिच रिपोर्ट 

  अब तक आर प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं. रोचक बात यह है कि इनमें 2 मैच दिन के दौरान खेले गए जबकि एक मुकाबला शाम  को हुआ. तीनों मुकाबले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते. ऐसे में यहां पर रनों का पीछा करना थोड़ा मुश्किल होता है. स्पेनर्स की मददगार इस स्टेडियम की बड़ी बाउंड्री भी है. ऐसे में यहां पर स्पिनर्स के खिलाफ बड़ा शॉट खेलना मुश्किल होता है. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कुल 51 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. 22 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने तो 28 मैचों में पीछा करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर देखा जाए तो वह 152 रन है. इसका मतलब यहां पर रन बनाना भी काफी मुश्किल होता है. 
 

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन 

  1. ईशान किशन (विकेटकीपर)
  2. अभिषेक शर्मा
  3. तिलक वर्मा
  4. सूर्यकुमार यादव (कप्तान)
  5. हार्दिक पंड्या
  6. शिवम दुबे
  7. रिंकू सिंह
  8. अक्षर पटेल
  9. कुलदीप यादव
  10. वरुण चक्रवर्ती
  11. जसप्रीत बुमराह 

कुलदीप यादव होंगे टीम 11 में शामिल!

बुमराह-वरुण के साथ कुलदीप को मिलेगा मौका

बताया जा रहा है कि भारत की ओर से मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह होंगे. यहां की पिच स्पिनर्स की मददगार है. ऐसे में वरुण चक्रवर्ती के साथ कुलदीप यादव को मौका मिलने की पूरी संभावना है.  
 

