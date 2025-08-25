IND vs PAK: ‘BCCI से भीख नहीं मांगेंगे’, PCB चेयरमैन के बयान के बाद वसीम अकरम ने जताई बड़ी इच्छा, कहा- मैं चाहता हूं कि भारत-पाकिस्तान…

Wasim Akram Statement: एशिया कप में 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मैच होने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी। इस मैच को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी का बयान अभी आया ही था कि पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी वसीम अकरम ने भारत के सामने एक नई मांग रख दी है। वसीम अकरम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच खेला जाए।

BCCI से भीख नहीं मांगेंगे

पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने एशिया कप से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि ‘अब जब भी भारत से बातचीत होगी, तो बराबरी के स्तर पर होगी।’ मोहसिन नक़वी ने यह भी कहा कि ‘अब हम किसी भी काम के लिए BCCI से भीख नहीं मांगेंगे।’

वसीम अकरम की बड़ी मांग

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम ने कहा कि ‘मेरी इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज़ फिर से खेली जाए।’ अब काफी समय हो गया है और दोनों देशों के प्रशंसकों के लिए यह सीरीज़ देखना बेहद दिलचस्प होगा।

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबला

वसीम अकरम ने एशिया कप के बारे में कहा कि ‘मुझे उम्मीद है कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पहले खेले गए मैचों की तरह ही दिलचस्प होंगे। लेकिन मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि दोनों देशों के खिलाड़ी और प्रशंसक मर्यादा बनाए रखेंगे और अपनी हदें नहीं लांघेंगे।’ वसीम अकरम ने आगे कहा कि ‘अगर भारत के लोग देशभक्त हैं और वे अपनी टीम की जीत चाहते हैं, तो पाकिस्तानी टीम के प्रशंसक भी यही चाहते हैं।’

एशिया कप में टीम इंडिया के मज़बूत पक्ष को देखते हुए अकरम ने कहा कि ‘भारतीय टीम बेहतर फॉर्म में है और शुरुआत से ही लोगों की पसंदीदा होगी। लेकिन उस दिन जो टीम दबाव को बेहतर ढंग से झेल पाएगी, वही जीतेगी।’

