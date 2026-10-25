IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान के बीच फिर होगी भिड़ंत, इस टूर्नामेंट में छिड़ेगी जंग, नोट कर लें तारीख

IND A vs PAK A: भारत और पाकिस्तान एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर भिड़ने वाले हैं. हालांकि यह मुकाबला सीनियर टीम के बीच नहीं, बल्कि जूनियर टीमों के बीच खेला जाएगा. दरअसल, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है. इस टूर्नामेंट में भारत-ए और पाकिस्तान-ए को एक ही ग्रुप में रखा गया है. ये दोनों टीमें एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर भिड़ेंगे. इस साल एशिया कप राइजिंग स्टार्स दोहा में खेला जाएगा.

इस टूर्नामेंट में भारत-ए का पहला मुकाबला नेपाल से होगा, जो 20 नवंबर को होगा. इसके बाद भारतीय टीम की भिड़ंत सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान से होगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान कब आमने-सामने होंगे? नोट कर लें डेट…

कब-कहां होगी भारत-पाक की टक्कर?

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया-ए और पाकिस्तान-ए की भिड़ंत होगी. यह मुकाबला 22 नवंबर को वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम अपना ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से खेलेगी. बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. पिछले साल पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स का शेड्यूल

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में 2 ग्रुप बनाए गए हैं. ग्रुप-ए में श्रीलंका-ए, बांग्लादेश-ए, अफगानिस्तान-ए और हॉन्ग कॉन्ग शामिल हैं. इसके अलावा ग्रुप-बी में इंडिया-ए, पाकिस्तान-ए, नेपाल और यूएई को रखा गया है. सभी टीमें अपने ग्रुप की अन्य टीमों से मैच खेलेंगी. इसमें से जो 2 टीमें अपने ग्रुप में फिनिश करेंगी, वो सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर करेंगी. इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच 26 और 27 नवंबर को खेला जाएगा. इसके बाद फाइनल मुकाबला 29 नवंबर को होगा.

फाइनल समेत टूर्नामेंट के ज्यादातर मुकाबले वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. हालांकि टूर्नामेंट के कुछ मैच यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (UDST) ग्राउंड पर खेले जाएंगे. टूर्नामेंट का पहला मैच 19 नवंबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा.

Last edition was a blockbuster and Qatar is ready for another round of fireworks 🧨 𝐓𝐡𝐞 #𝐃𝐏𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐌𝐞𝐧𝐬𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐮𝐩𝐑𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠𝐒𝐭𝐚𝐫𝐬𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧𝐬 𝐨𝐧 𝟏𝟗 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 ⭐ #ACC https://t.co/rCZGF9JCYI — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 24, 2026

पिछले सीजन भारतीय टीम का हाल?

पिछले सीजन एशिया कप राइजिंग स्टार्स में विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने भारतीय टीम की कमान संभाली थी. वैभव सूर्यवंशी भी इस टीम का हिस्सा थे. उस टूर्नामेंट में इंडिया-ए ने पहले मैच में यूएई को 148 रनों से हराया था, लेकिन अगले मैच में पाकिस्तान ने 8 विकेट से शिकस्त मिली थी. हालांकि आखिरी लीग मैच में भारत ने ओमान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन बांग्लादेश से सुपर ओवर में हार गई था. ऐसे में इस साल भारत-ए की टीम पिछले सीजन से बेहतर प्रदर्शन कर खिताब जीतना चाहेगी.