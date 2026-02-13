IND vs PAK Live Streaming: पिच रिपोर्ट से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग तक, यहां जानें भारत-पाक मैच को लेकर सारी डिटेल्स

IND vs PAK Live Streaming: दुनिया के खेलों में बहुत कम ऐसे मैच होते हैं जो इंडिया बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसा इंतज़ार, इमोशन और दुनिया भर का ध्यान खींचते हैं. यह सिर्फ़ एक खेल नहीं है, बल्कि यह खेल के सबसे बड़े स्टेज में से एक पर इतिहास, गर्व और जुनून का मिलन दिखाता है. जब भी ये दोनों देश मिलते हैं, लाखों लोग रुककर देखते हैं, जिससे क्रिकेट मैच एक कल्चरल इवेंट बन जाता है.

इस दुश्मनी का सबसे नया रूप अब से कुछ ही दिनों में ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में देखने को मिलेगा. खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, क्योंकि वे सिर्फ़ एक टीम को ही नहीं, बल्कि एक देश के गौरव को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो जो लोग सारा एक्शन देखना चाहते हैं, उनके लिए इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले से पहले जानने लायक हर चीज़ यहाँ है.

T20 WC 2026: IND vs PAK मैच की तारीख और समय

आने वाला इंडिया बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच 15 फरवरी, 2026 को, यानी इस रविवार को खेला जाएगा. मैच ठीक शाम 7:00 PM IST पर शुरू होगा. भारत और पाकिस्तान अब बाइलेटरल सीरीज़ नहीं खेलते (कई सालों से नहीं खेल रहे हैं), जिससे ICC टूर्नामेंट में मुकाबले और भी ज़रूरी हो जाते हैं.

IND vs PAK T20 WC क्लैश: वेन्यू और पिच रिपोर्ट

मेन इन ब्लू कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में अपने कट्टर दुश्मनों से भिड़ेगा, जहाँ वे पहले भी मिल चुके हैं. आम पिच रिपोर्ट की बात करें तो, इस वेन्यू की सरफेस आम तौर पर ठीक-ठाक मुकाबला देती है लेकिन शुरुआत में बॉलर्स को थोड़ी बढ़त देती है.

सीमर अक्सर नई बॉल के साथ जल्दी मूवमेंट और कैरी करते हैं, खासकर डे-नाइट गेम्स में. जैसे-जैसे सरफेस घिसता है, यह काफी धीमा हो जाता है, जिससे स्पिनर्स खेलने लगते हैं और बाद के स्टेज में स्ट्रोक बनाना और मुश्किल हो जाता है.

IND vs PAK: T20 वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग जानकारी