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IND vs PAK Hockey World Cup 2026 Live Streaming: भारत में फ्री में देख पाएंगे भारत-पाकिस्तान का मैच, जानें कब, कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला

IND vs PAK Hockey World Cup 2026 Live Streaming: भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा. एम्स्टेलवीन के वेगेनर हॉकी स्टेडियम में होने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है

By: Satyam Sengar | Last Updated: August 19, 2026 6:47:31 PM IST

भारत पाकिस्तान का लाइव मैच कहां देख पाएंगे.
भारत पाकिस्तान का लाइव मैच कहां देख पाएंगे.


IND vs PAK Hockey World Cup 2026 Live Streaming:  भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा. एम्स्टेलवीन के वेगेनर हॉकी स्टेडियम में होने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है. मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा. भारत ने टूर्नामेंट में अब तक एक मैच जीता और एक गंवाया है, जबकि पाकिस्तान को एक हार और एक ड्रॉ मिला है. ऐसे में सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत दर्ज करना चाहेंगी.

किस चैनल पर देख पाएंगे लाइव?

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच को भारत में ओटीटी एप जियोहॉटस्टार पर देख सकेंगे. वहीं, टीवी पर फैंस इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2, स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2 एचडी, स्टार स्पोर्ट्स खेल और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं. डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में मैच देख पाएंगे. 

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पिछली बार क्या हुआ था?

भारत के लिए इस मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत सिंह अहम खिलाड़ी होंगे. उन्होंने वर्ल्ड कप के शुरुआती दो मैचों में तीन गोल किए हैं, जबकि पाकिस्तान को टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश है. भारत और पाकिस्तान की हॉकी प्रतिद्वंद्विता हमेशा से खास रही है और इस बार भी मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. दोनों टीमें आखिरी बार एफआईएच प्रो लीग में भिड़ी थीं, जहां भारत ने दोनों मैच जीते थे. वर्ल्ड कप में दोनों का पिछला मुकाबला 2010 में हुआ था, जिसमें भारत ने 4-1 से जीत दर्ज की थी.

इंडियन हॉकी टीम

हरमनप्रीत सिंह (कैप्टन), मोहित, सूरज करकेरा, जरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच, राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालगे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा, विवेक सागर प्रसाद, दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह, अभिषेक

पाकिस्तान हॉकी टीम

 वकार, मुहम्मद अब्दुल्ला, मुहम्मद सुफियान खान, मोईन शकील, अब्दुल वहीद अशरफ राणा, अब्दुल हनान शाहिद, ज़कारिया हयात, अरशद लियाकत, अदील लतीफ, अहमद नदीम, ग़ज़नफ़र अली, इमाद शकील बट, मुहम्मद हम्मादुद्दीन अंजुम, रहमान अब्दुल, अफ़राज़, उमर मुस्तफ़ा, अबू बकर महमूद, अली रज़ा, अब्दुल मतन, मुहम्मद इमाद

Tags: india vs pakistan
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