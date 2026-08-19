IND vs PAK Hockey World Cup 2026 Live Updates: जीत की ओर भारत, 0-3 से पीछे चल रहा पाकिस्तान

IND vs PAK Hockey World Cup 2026 Live Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है. टीम इंडिया शानदार लय में नजर आ रही है. और पहला गोल भी कर चुकी है. इस गोल के साथ स्कोर 1-0 है. हरमनप्रीत सिंह गोल दागा. भारतीय टीम काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है.

भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होने में अब सिर्फ 20 मिनट का समय बचा है. अम्स्टेलवीन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले को लेकर स्टेडियम में जबरदस्त माहौल है और दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है.

पूल डी के इस मुकाबले में भारत के लिए ड्रॉ भी अगले दौर में पहुंचने के लिए काफी होगा, जबकि पाकिस्तान को अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. भारत ने अपने पहले मुकाबले में वेल्स को 3-1 से हराया था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ उसे 2-4 से हार मिली थी. पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और वेल्स के खिलाफ मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा. अब सभी की नजरें इस हाई-वोल्टेज मुकाबले के हर गोल, पेनल्टी कॉर्नर और अहम पल पर हैं. भारत-पाकिस्तान मैच का लाइव स्कोर और पल-पल का अपडेट यहां मिलता रहेगा.