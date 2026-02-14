IND vs PAK head to head: मैच से पहले क्यों कांप रहा पाकिस्तान? गुप्त कमजोरी हुई उजागर, पड़ोसियों की खुली पोल

IND vs PAK head to head: भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला बस कुछ ही कदम दूर है. क्रिकेट की सबसे बड़ी दुश्मनी को लेकर फैंस उत्साहित है. श्रीलंका के कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान ने खूब ड्रामा किया है. लेकिन आखिरकार उन्हें मैदान पर उतरना पड़ेगा.

यह T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप A का 27वें और 15वें मिनट का मैच होगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया अपने प्राइम फॉर्म में है, और आंकड़ों की मानें तो पाकिस्तान की जीत की राह कांटों से भरी है.

IND vs PAK हेड टू हेड

T20 वर्ल्ड कप हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स (2007-2026) T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दोनों टीमें कई बार आमने-सामने आ चुकी है. टीम इंडिया ने कई बार पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई है. दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों के आंकड़े इस तरह है.

कुल मैच: दोनों टीमें अब तक कुल 8 बार एक-दूसरे से भिड़ चुकी है.

भारत: टीम इंडिया ने इन 8 मैचों में से 6 आसानी से जीते है.

पाकिस्तान: पाकिस्तान ने सिर्फ़ 1 मैच जीता है.

टाई मैच: दोनों के बीच एक मैच टाई रहा, जिसमें जीत बॉल-आउट से मिली है.

टीम इंडिया का दबदबा 2007 में शुरू हुआ. भारत और पाकिस्तान पहली बार 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप में भिड़े थे. डरबन में खेला गया वह ग्रुप मैच टाई हो गया था, लेकिन भारत ने बॉल-आउट में जीत हासिल की थी. उसी साल फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था.

IND vs PAK: 2021 की इकलौती हार

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की इकलौती जीत 2021 में ही हुई थी, जब उसने दुबई में भारत को 10 विकेट से हराया था. हालांकि उस जीत के बाद पाकिस्तान अपनी पुरानी हार के सिलसिले पर लौट आया, और टीम इंडिया ने अपना दबदबा बनाए रखा है.

क्या भारत फिर से इतिहास रचेगा?

अब सबकी निगाहें 15 फरवरी 2026 पर है. क्या टीम इंडिया कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम की पिच पर अपनी 8-1 की बढ़त को और बढ़ा पाएगी? यह मैच पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला है, जबकि भारतीय टीम अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है.