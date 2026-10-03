IND vs PAK Final: पहली गेंद पर चौका… जब आखिरी ओवर में बढ़ी फैंस की धड़कनें! 20वें ओवर की हर गेंद का रोमांच

IND vs PAK Last Over Thriller: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मैच खेला गया. इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई. मैच की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आसानी से इस मैच को जीत लेगी, लेकिन पाकिस्तान ने कड़ी चुनौती दी. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 211 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था. यह देखकर ऐसा लगा कि भारतीय टीम इस मैच को पाकिस्तान को आसानी से हरा देगी, लेकिन मैच आखिरी ओवर तक चला गया. पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 33 रन की जरूरत थी, जबकि क्रीज पर सेट बल्लेबाज हसन नवाज बल्लेबाजी कर रहे थे. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिरी ओवर में क्या-क्या हुआ…

आखिरी ओवर में क्या-क्या हुआ?

पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 33 रन की जरूरत थी. क्रीज पर हसन नवाज मौजूद थे, जो कि 45 गेंद पर 84 रन बनाकर खेल रहे थे. कप्तान श्रेयस अय्यर ने शिवम दुबे को आखिरी ओवर में गेंद सौंपी. दुबे की पहली गेंद पर नवाज ने चौका लगा दिया, जिससे भारतीय फैंस की सांसें अटक गई थीं. इसके बाद अगली गेंद वाइड हो जाती है. फिर ओवर की दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं आता है. ओवर की तीसरी गेंद भी डॉट हो जाती है, जबकि चौथी गेंद पर हसन नवाज सिक्स लगा देते हैं. हालांकि उस समय तक पाकिस्तान के हाथ से मैच फिसल गया था. पाकिस्तान को 2 गेंद में 22 रनों की जरूरत थी. ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन आए, जबकि आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने हसन नवाज को आउट कर दिया.

कैसा रहा फाइनल मैच?

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 211 रन बनाए. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 28 गेंद पर 61 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 7 छक्के आए. अभिषेक शर्मा के अलावा तिलक वर्मा ने भी तूफानी पारी खेली. तिलक ने महज 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए. वहीं, स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 15 गेंद पर 27 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 21 और ईशान किशन ने 20 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने पाकिस्तान के सामने 212 रनों का टारगेट रखा.

हसन नवाज की पारी बेकार

212 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान और माज सदाकत ने पारी की शुरुआत की. पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही. पाकिस्तान ने सिर्फ 39 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन फिर हसन नवाज और सैम अयूब ने मोर्चा संभाला. सैम अयूब 29 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन हसन नवाज ने एक छोर संभालकर रखा. नवाज ने 51 गेंद पर 96 रनों की बेहतरीन पारी खेली. हालांकि अपनी टीम को जीत नहीं दिल पाए. नवाज के अलावा शाद मसूद ने 12 नाबाद रन बनाए. इस तरह पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 192 रन ही बना पाई, जिससे भारत ने 19 रन से मैच जीत लिया. भारत की ओर से वाशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए.