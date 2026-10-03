IND vs PAK: हाथ से फिसल गया था गोल्ड, अटक गई थीं फैंस की सांसें… फिर दुबे-सुंदर का चला जादू, भारत ने पाकिस्तान को रौंदा

IND vs PAK Final: भारतीय टीम ने एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है. भारत ने फाइनल के रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 19 रनों से हराया. दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिर में श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया ने बाजी मार ली. इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 211 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 192 रन ही बना पाई. इसके चलते भारत ने 19 रनों से मैच जीत लिया. इसी के साथ भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है. पिछले एशियन गेम्स में भी भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था.

भारत ने कैसे जीता फाइनल?

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 211 रन बनाए. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 28 गेंद पर 61 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 7 छक्के आए. अभिषेक शर्मा के अलावा तिलक वर्मा ने भी तूफानी पारी खेली. तिलक ने महज 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए. वहीं, स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 15 गेंद पर 27 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 21 और ईशान किशन ने 20 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने पाकिस्तान के सामने 212 रनों का टारगेट रखा.

हसन नवाज की पारी बेकार

212 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान और माज सदाकत ने पारी की शुरुआत की. पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही, लेकिन फिर हसन नवाज और सैम अयूब ने मोर्चा संभाला. सैम अयूब 29 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन हसन नवाज ने एक छोर संभालकर रखा. नवाज ने 51 गेंद पर 96 रनों की बेहतरीन पारी खेली. हालांकि अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. नवाज के अलावा शाद मसूद ने 12 नाबाद रन बनाए. इस तरह पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 192 रन ही बना पाई, जिससे भारत ने 19 रन से मैच जीत लिया. भारत की ओर से वाशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए.

सुंदर-दुबे ने किया कमाल

इस मैच में वाशिंग्टन सुंदर और शिवम दुबे ने अपना कमाल दिखाया. दरअसल, एक समय पर भारतीय टीम मुश्किल में फंस गई थी. हसन नवाज और सैम अयूब क्रीज पर जम गए थे और पाकिस्तान को जीत की ओर ले जा रहे थे. ऐसे समय में शिवम दुबे ने पहले सैम अयूब को आउट कर साझेदारी तोड़ी. इसके बाद आखिरी ओवर में उन्होंने हसन नवाज को भी आउट किया. वहीं, वाशिंग्टन सुंदर ने पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान को पहले ही आउट कर दिया था, जिससे पाकिस्तान दबाव में आ गया. इसके बाद आखिरी में सुंदर ने अब्दुल समद को भी अपना शिकार बनाया, जो आखिरी ओवर्स में मैच फिनिश कर सकते थे. इतना ही नहीं, सुंदर ने अक्षर पटेल की गेंद पर पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज माज सदाकत का एक शानदार कैच भी बाउंड्री लाइन के पास पकड़ा.

भारत ने जीता गोल्ड मेडल, पाकिस्तान को क्या मिला?

फाइनल मैच जीतने के साथ ही भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. यह लगातार दूसरी बार है, जब भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है. इससे पहले एशियन गेम्स 2022 में भी भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. अब भारत ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया है. वहीं, फाइनल में हारने वाले पाकिस्तान को सिल्वर मेडल दिया जाएगा.