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Asian Games: गोल्ड जीतते ही भारतीय क्रिकेटर्स पर पैसों की बारिश? टीम इंडिया को मिलेंगे कितने रुपये, समझें पूरा हिसाब

Team India Gold Medal: भारतीय टीम ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसमें भारत ने 19 रन से जीत दर्ज की. जानें भारतीय टीम को गोल्ड मेडल जीतने के बाद कितने रुपये मिले?

By: Ankush Upadhayay | Published: October 3, 2026 3:55:44 PM IST

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम इंडिया को कितने रुपये मिलेंगे?
एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम इंडिया को कितने रुपये मिलेंगे?


Team India Gold Medal: भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीत लिया है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से हराया. दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, लेकिन आखिर में भारतीय टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए पाकिस्तान को रौंद दिया. इसी के साथ भारतीय टीम ने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर जश्न मनाया और भारत का तिरंगा लहराया. इसके बाद ICC चेयरमैन जय शाह ने भारतीय खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल पहनाया. इस बीच कई लोगों के मन में सवाल आया कि भारतीय टीम को गोल्ड मेडल के अलावा कितनी प्राइज मनी मिली? आइए जानते हैं पूरा हिसाब…

गोल्ड मेडल जीतने पर कितना मिला पैसा?

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को कोई कैश प्राइज मनी नहीं दी गई. दरअसल, एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर सिर्फ मेडल और सम्मान मिलता है. खिलाड़ियों को अलग से कोई प्राइज मनी नहीं दी जाती है. हालांकि खिलाड़ियों को भारत सरकार और उनके राज्य सरकारों की ओर से अलग-अलग पुरस्कार मिलते हैं.

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भारत सरकार की नीति के तहत एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को लाखों रुपये की प्राइज मनी दी जाती है. सरकार की योजना के अनुसार, व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 30 लाख रुपये का इनाम दिया जाता है. हालांकि अगर टीम ने गोल्ड जीता है, तो इनाम का राशि बांट दी जाती है. स्कीम के मुताबिक, 10 से ज्यादा सदस्यों वाली टीम को 5 गुना इनाम मिलता है. ये राशि पूरी टीम के सदस्यों में बांटी जाती है.

भारत ने कैसे जीता फाइनल?

भारतीय टीम ने रोमांचक फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 211 रन बनाए. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 28 गेंद पर 61 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 7 छक्के आए. अभिषेक शर्मा के अलावा तिलक वर्मा ने 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए. वहीं, स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 15 गेंद पर 27 रनों की पारी खेली. इसके दम पर भारत ने पाकिस्तान के सामने 212 रनों का टारगेट रखा.

इसके जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 192 रन ही बना पाई. पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही. पाकिस्तान ने सिर्फ 39 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन फिर हसन नवाज और सैम अयूब ने मोर्चा संभाला. सैम अयूब 29 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हसन नवाज आखिरी गेंद तक टिके रहे. नवाज ने 51 गेंद पर 96 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. पाकिस्तान की टीम सिर्फ 192 रन ही बना पाई, जिससे भारत ने भारत ने 19 रन मुकाबला जीत लिया.

Tags: Asian Games 2026IND VS PAKTeam India
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