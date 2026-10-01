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Asian Games Final: 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी, जो खुद अपनी टीम की डुबाएंगे नैया! अय्यर की टीम इंडिया की जीत पक्की?

IND vs PAK Final: भारत और पाकिस्तान के बीच 3 अक्टूबर को क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए भिड़ंत होगी. यह मुकाबला शनिवार को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि उन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में, जो अपनी टीम के लिए खतरा बन सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 1, 2026 5:15:10 PM IST

5 पाकिस्तानी खिलाड़ी, जो फाइनल में खुद अपनी टीम की डुबाएंगे नैया!
5 पाकिस्तानी खिलाड़ी, जो फाइनल में खुद अपनी टीम की डुबाएंगे नैया!


IND vs PAK Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला 3 अक्टूबर को होगा, जिसमें दोनों टीमों की बीच गोल्ड मेडल के लिए जंग होगी. भारत-पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है. ऐसे में फैंस की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हुई हैं. इस मैच में भारतीय टीम की जीत पक्की मानी जा रही है. दरअसल, पाकिस्तान की टीम टीम का टी20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड बेहद खराब है.

इतना ही नहीं, पाकिस्तान की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जो भारतीय टीम के खिलाफ मैच में खराब प्रदर्शन करते हैं. वह भारत के खिलाफ मैच में अपनी ही टीम के दुश्मन बन जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि उन 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में, जो भारतीय टीम को जीत दिलाने में मदद करेंगे. जानें कौन हैं वो 5 खिलाड़ी…

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अबरार अहमद

पाकिस्तान के स्टार स्पिनर अबरार अहमद इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं. अबरार अहमद ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 4 मैच में सिर्फ 2 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनकी इकॉनमी भी 8 से ज्यादा की रहेगी.

हसन नवाज

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज हसन नवाज इस लिस्ट में पहले मैच नंबर पर आते हैं. हसन नवाज ने भारत के सिर्फ 1 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है. इसमें उनके बल्ले से सिर्फ 5 रन बनाए हैं. फाइनल मुकाबले में भारत के सामने हसन नवाज पर काफी दबाव भी होगा.

साहिबजादा फरहान

पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. दरअसल, साहिबजादा फरहान का हालिया रिकॉर्ड भारत के खिलाफ अच्छा नहीं है. वह आखिरी बार भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में खेलने उतरे थे, जिसमें बिना खाता खोले आउट हो गए थे. इसके अलावा फरहान का हालिया फॉर्म भी अच्छा नहीं है. इन सभी के अलावा वो एशियन गेम्स में पाकिस्तान के कप्तान हैं, तो उन पर ज्यादा होगा.

सैम अयूब

पाकिस्तान के स्टार युवा बल्लेबाज सैम अयूब का भी भारत के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. अयूब ने भारत के खिलाफ 4 मैच में सिर्फ 41 रन बनाए हैं. हालांकि उन्होंने गेंद से भारत को परेशान किया है. सैम अयूब ने भारत के खिलाफ 4 मैच में 6 विकेट हासिल किए हैं.

उस्मान खान

पाकिस्तान के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज उस्मान खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ 2 मैचों में 57 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट से 116.32 का रहा है.

Tags: Asian Games 2026home-hero-pos-10IND VS PAK
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