IND vs PAK Final: वैभव सूर्यवंशी पर मत करना भरोसा! पाकिस्तान के खिलाफ ठंडा पड़ जाता है बल्ला, आंकड़े दे रहे गवाही

Vaibhav Sooryavanshi vs Pakistan: एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है. यह गोल्ड मेडल मैच 3 अक्टूबर यानी शनिवार को खेला जाएगा, जिसमें काफी रोमांच देखने को मिलेगा. क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान के हाईवोल्टेज मुकाबले के लिए काफी एक्साइटेड हैं. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम पाकिस्तान को रौंदकर गोल्ड मेडल जीतना चाहेगी. भारतीय टीम को अपने ओपनर्स से काफी उम्मीदें होंगी.

सेमीफाइनल में 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने मुश्किल पिच पर 21 गेंद पर 38 रन बनाकर अच्छी शुरुआत दी थी. ऐसे में एक बार फिर सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, लेकिन इस मैच में उन पर भरोसा करना मुश्किल होगा. दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है.

पाकिस्तान के खिलाफ वैभव का प्रदर्शन

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने छोटे से करियर में पाकिस्तान का 5 बार सामना किया है. इसमें टी20 मैच और वनडे मुकाबले शामिल हैं. उन्होंने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच साल 2024 में अंडर-19 एशिया कप में खेला था. उस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 9 गेंदों पर 1 ही रन बनाया था. इसके बाद साल 2025 में राइजिंग स्टार्स टी20 एशिया कप के दौरान वैभव दूसरी बार पाकिस्तान के खिलाफ उतरे थे. उस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों पर 45 रनों की तूफानी पारी खेली थी.

फिर साल 2025 में हुए वनडे एशिया कप में वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में 6 गेंदों में 5 रन बनाए थे, जबकि फाइनल में 10 गेंद पर 26 रनों की पारी खेली थी. इस तरह वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैच में सिर्फ 107 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 21.40 और स्ट्राइक रेट 142.66 का रहा है. हैरानी की बात यह है कि इसमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं है.

क्या वैभव सूर्यवंशी होंगे बाहर?

वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक पाकिस्तान की सीनियर टीम का सामना नहीं किया है. अब वो एशियन गेम्स के फाइनल में पहली बार पाकिस्तान की सीनियर टीम की खिलाफ उतर सकते हैं. हालांकि इस मैच से पहले चर्चा चल रही है कि उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया जाए.

दरअसल, सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन को एक साथ प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था, जिसके चलते भारतीय टीम एक कम गेंदबाज के साथ खेल रही थी. पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को बाहर करके अर्शदीप सिंह को प्लेइंग-11 में लाया जा सकता है. वैसे भी वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा नहीं रहा है.