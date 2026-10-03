Home > खेल > IND vs PAK Final: वैभव सूर्यवंशी पर मत करना भरोसा! पाकिस्तान के खिलाफ ठंडा पड़ जाता है बल्ला, आंकड़े दे रहे गवाही

IND vs PAK Final: वैभव सूर्यवंशी पर मत करना भरोसा! पाकिस्तान के खिलाफ ठंडा पड़ जाता है बल्ला, आंकड़े दे रहे गवाही

Vaibhav Sooryavanshi vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच में एक बार फिर सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वैभव का कैसा रिकॉर्ड है...

By: Ankush Upadhayay | Published: October 3, 2026 9:30:36 AM IST

पाकिस्तान के खिलाफ कैसा है वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड?
पाकिस्तान के खिलाफ कैसा है वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड?


Vaibhav Sooryavanshi vs Pakistan: एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है. यह गोल्ड मेडल मैच 3 अक्टूबर यानी शनिवार को खेला जाएगा, जिसमें काफी रोमांच देखने को मिलेगा. क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान के हाईवोल्टेज मुकाबले के लिए काफी एक्साइटेड हैं. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम पाकिस्तान को रौंदकर गोल्ड मेडल जीतना चाहेगी. भारतीय टीम को अपने ओपनर्स से काफी उम्मीदें होंगी.

सेमीफाइनल में 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने मुश्किल पिच पर 21 गेंद पर 38 रन बनाकर अच्छी शुरुआत दी थी. ऐसे में एक बार फिर सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, लेकिन इस मैच में उन पर भरोसा करना मुश्किल होगा. दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है.

You Might Be Interested In

पाकिस्तान के खिलाफ वैभव का प्रदर्शन

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने छोटे से करियर में पाकिस्तान का 5 बार सामना किया है. इसमें टी20 मैच और वनडे मुकाबले शामिल हैं. उन्होंने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच साल 2024 में अंडर-19 एशिया कप में खेला था. उस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 9 गेंदों पर 1 ही रन बनाया था. इसके बाद साल 2025 में राइजिंग स्टार्स टी20 एशिया कप के दौरान वैभव दूसरी बार पाकिस्तान के खिलाफ उतरे थे. उस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों पर 45 रनों की तूफानी पारी खेली थी.

फिर साल 2025 में हुए वनडे एशिया कप में वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में 6 गेंदों में 5 रन बनाए थे, जबकि फाइनल में 10 गेंद पर 26 रनों की पारी खेली थी. इस तरह वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैच में सिर्फ 107 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 21.40 और स्ट्राइक रेट 142.66 का रहा है. हैरानी की बात यह है कि इसमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं है.

क्या वैभव सूर्यवंशी होंगे बाहर?

वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक पाकिस्तान की सीनियर टीम का सामना नहीं किया है. अब वो एशियन गेम्स के फाइनल में पहली बार पाकिस्तान की सीनियर टीम की खिलाफ उतर सकते हैं. हालांकि इस मैच से पहले चर्चा चल रही है कि उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया जाए.

दरअसल, सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन को एक साथ प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था, जिसके चलते भारतीय टीम एक कम गेंदबाज के साथ खेल रही थी. पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को बाहर करके अर्शदीप सिंह को प्लेइंग-11 में लाया जा सकता है. वैसे भी वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा नहीं रहा है.

Tags: Asian Games 2026home-hero-pos-3IND VS PAKVaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं लवीना टंडन? कास्टिंग काउज पर किया चौंकाने वाला...

October 2, 2026

IRCTC में टिकट कैसे कैंसिल करें?

October 2, 2026

युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड लिस्ट

October 2, 2026

गया ही नहीं, 8 जगहों पर भी कर सकते हैं...

October 2, 2026

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026
IND vs PAK Final: वैभव सूर्यवंशी पर मत करना भरोसा! पाकिस्तान के खिलाफ ठंडा पड़ जाता है बल्ला, आंकड़े दे रहे गवाही

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs PAK Final: वैभव सूर्यवंशी पर मत करना भरोसा! पाकिस्तान के खिलाफ ठंडा पड़ जाता है बल्ला, आंकड़े दे रहे गवाही
IND vs PAK Final: वैभव सूर्यवंशी पर मत करना भरोसा! पाकिस्तान के खिलाफ ठंडा पड़ जाता है बल्ला, आंकड़े दे रहे गवाही
IND vs PAK Final: वैभव सूर्यवंशी पर मत करना भरोसा! पाकिस्तान के खिलाफ ठंडा पड़ जाता है बल्ला, आंकड़े दे रहे गवाही
IND vs PAK Final: वैभव सूर्यवंशी पर मत करना भरोसा! पाकिस्तान के खिलाफ ठंडा पड़ जाता है बल्ला, आंकड़े दे रहे गवाही
IND vs PAK Final: वैभव सूर्यवंशी पर मत करना भरोसा! पाकिस्तान के खिलाफ ठंडा पड़ जाता है बल्ला, आंकड़े दे रहे गवाही