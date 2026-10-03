IND vs PAK Final: 7 छक्के, 61 रन… अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के खोले धागे, गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त

IND vs PAK Final, Abhishek Sharma: एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच गोल्ड मेडल मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक पारी खेली. उन्होंने 28 गेंद पर 61 रन बनाए, जिस दौरान उन्होंने महज 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से कुल 7 छक्के आए. इसी के साथ उन्होंने टी20 क्रिकेट में अपने 400 छक्कों का आंकड़ा पार कर लिया है.

साथ ही उन्होंने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. दरअसल, अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 400 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. पहले यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज था, लेकिन अब अभिषेक शर्मा ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा गेल का रिकॉर्ड

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 7 छक्के जड़कर टी20 क्रिकेट में अपने 400 छक्के पूरे किए. उन्होंने यह मुकाम हासिल करने के लिए 3,513 गेंदों का सामना किया. वहीं, क्रिस गेल टी20 में 400 छक्के पूरे करने के लिए 3,557 गेंदें ली थीं. अब वह इस मामले में तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं. वहीं, पहले नंबर पर वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल हैं. रसेल ने गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 400 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने सिर्फ 3017 गेंदें खेलकर 400 टी20 छक्के लगाए हैं.

T20 में सबसे तेज 400 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (गेंद के हिसाब से)

3027- आंद्रे रसेल

3513- अभिषेक शर्मा

3557- क्रिस गेल

3803- टिम डेविड

3944 – कीरॉन पोलार्ड

4045- निकोलस पूरन

4072- इवीन लुईस

अभिषेक शर्मा ने 2026 में पूरे किए 100 छक्के

अभिषेक शर्मा ने अपनी 61 रनों की पारी के दौरान एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे कम गेंदों में 100 टी20 छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस साल 100 टी20 सिक्स पूरे करने के लिए सिर्फ 651 गेंदें खेली हैं. इस मामले में आंद्रे रसेल दूसरे नंबर पर हैं. रसेल ने साल 2019 में 589 गेंद खेलकर 100 टी20 छक्के पूरे किए थे.

एक साल में सबसे तेज 100 T20 छक्के (गेंद के हिसाब से)

589 गेंद- आंद्रे रसेल (2019)

651 गेंद-अभिषेक शर्मा (2026)

653 गेंद- डेवाल्ड ब्रेविस (2025)

724 गेंद- क्रिस गेल (2016)

728 गेंद- करनबीर सिंह (2025)

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 20 ओवर में 211 रन बनाए हैं. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर 61 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 22 गेंद पर 51 रनों की पारी खेली. इसके दम पर भारत ने पाकिस्तान के सामने 212 रनों का मजबूत टारगेट खड़ा किया.