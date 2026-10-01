IND vs PAK Final: भारत ने श्रीलंका को चटाई धूल, अब पाकिस्तान की बारी, Gold Medal के लिए होगी भिड़ंत

IND vs PAK Asian Games 2026 Final: श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में एंट्री कर ली है. भारत ने टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रनों से बुरी तरह हराया. वहीं, पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को फाइनल में जगह बनाई थी. अब भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) गोल्ड मेडल के लिए फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगे. ये हाईवोल्टेज मुकाबला 3 अक्टूबर (शनिवार) को खेला जाएगा, जो निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होगा. इस मुकाबले में जीतने वाली टीम गोल्ड मेडल अपने नाम करेगी, जबकि हारने वाली टीम को सिल्वर मिलेगी. वहीं, सेमीफाइनल में हारने वाले बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच ब्रॉन्ज मेडल के लिए भिड़ंत होगी.

भारत ने श्रीलंका को 124 रन से रौंदा

भारत और श्रीलंका (IND vs SL) के बीच गुरुवार (1 अक्टूबर) को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया. इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 124 रनों से हराया. भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169 रन बनाए. भारत की ओर से ईशान किशन ने 46 गेंदों पर 80 रनों की विस्फोटक पारी खेली. उनके अलावा 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंद पर 38 रन बनाए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से सिर्फ 13 रन आए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया.

भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर

जब श्रीलंका की टीम 170 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी, तो भारतीय गेंदबाजों का कहर देखने को मिला. भारतीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में श्रीलंका को 2 बड़े झटके दे दिए. इसके बाद अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने भी 2-2 विकेट लिए, जबकि वाशिंग्टन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया. इसके चलते श्रीलंका की टीम सिर्फ 45 रन के स्कोर पर सिमट गई और भारत ने 124 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

दूसरे गोल्ड पर भारत की नजर

भारतीय टीम की नजर लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने पर है. भारत ने पिछले एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था. अब भारतीय टीम लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है. भारतीय टीम 3 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलने के लिए उतरेगी. यह मुकाबला भी निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय टीम पाकिस्तान को हराकर लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने के लिए मैदान पर उतरेगी.