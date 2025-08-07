Home > खेल > IND vs PAK Asia Cup Hockey: भारत नहीं आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

IND vs PAK Asia Cup Hockey: भारत नहीं आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

IND vs PAK Asia Cup Hockey: एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान हॉकी टीम 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएगी।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 7, 2025 12:46:00 IST

IND vs PAK Asia Cup Hockey (भारत नहीं आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम)
IND vs PAK Asia Cup Hockey (भारत नहीं आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम)

IND vs PAK Asia Cup Hockey: एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान हॉकी टीम 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएगी। एशिया कप का विजेता नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले 2026 के पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच हालिया सीमा विवाद के बाद पाकिस्तान कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता।

पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने को तैयार थी भारत सरकार

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों के वीजा को मंजूरी देने को तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान हॉकी महासंघ (PHF) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एशिया कप के लिए यात्रा न करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के एशिया कप से हटने के बाद बांग्लादेश हॉकी टीम को इस टूर्नामेंट के लिए निमंत्रण भेजा गया है।

Tymal Mills से पहले भी Onlyfans से जुड़ चुके हैं ये मशहूर एथलीट, नाम जान चक्कर खाकर गिर जाएंगे आप

हॉकी इंडिया के अधिकारी ने क्या कहा?

हॉकी इंडिया के एक अधिकारी ने द हिंदू को बताया, “दरअसल, PHF ने बुधवार को एशियाई हॉकी महासंघ को एक पत्र लिखकर कहा है कि वह सुरक्षा कारणों से एशिया कप में हिस्सा नहीं ले पाएगा। हमने अब बांग्लादेश को आमंत्रित किया है।” रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत सरकार ने जुलाई में स्पष्ट किया था कि किसी भी पाकिस्तानी खेल टीम को अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए भारत में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने जुलाई के अंत में भारतीय वीजा के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार द्वारा “स्पष्ट अनुमति” के बिना भारत यात्रा के किसी भी निमंत्रण को स्वीकार न करने के निर्देश के बाद मामला अटक गया।

Mohammed Siraj: इंग्लैंड के बाद ICC रैंकिंग में भी दिखा मियां मैजिक का जलवा, लगाई बड़ी छलांग

Tags: asia cup 2025home-hero-pos-3IND vs PAK Asia Cup Hockeyindia vs pakistanPakistan hockey team
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025

अंडरआर्म्स के कालेपन हो हटाएं इन घरेलू नुस्खों से

August 6, 2025

अगर आप भी है हाउसवाइफ तो कभी ना कहीं अपने...

August 6, 2025
IND vs PAK Asia Cup Hockey: भारत नहीं आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

IND vs PAK Asia Cup Hockey: भारत नहीं आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs PAK Asia Cup Hockey: भारत नहीं आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
IND vs PAK Asia Cup Hockey: भारत नहीं आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
IND vs PAK Asia Cup Hockey: भारत नहीं आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
IND vs PAK Asia Cup Hockey: भारत नहीं आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?