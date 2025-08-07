IND vs PAK Asia Cup Hockey: भारत नहीं आएगी पाकिस्तान हॉकी टीम, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

IND vs PAK Asia Cup Hockey: एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान हॉकी टीम 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएगी। एशिया कप का विजेता नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले 2026 के पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच हालिया सीमा विवाद के बाद पाकिस्तान कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता।

पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने को तैयार थी भारत सरकार

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों के वीजा को मंजूरी देने को तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान हॉकी महासंघ (PHF) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एशिया कप के लिए यात्रा न करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के एशिया कप से हटने के बाद बांग्लादेश हॉकी टीम को इस टूर्नामेंट के लिए निमंत्रण भेजा गया है।

हॉकी इंडिया के अधिकारी ने क्या कहा?

हॉकी इंडिया के एक अधिकारी ने द हिंदू को बताया, “दरअसल, PHF ने बुधवार को एशियाई हॉकी महासंघ को एक पत्र लिखकर कहा है कि वह सुरक्षा कारणों से एशिया कप में हिस्सा नहीं ले पाएगा। हमने अब बांग्लादेश को आमंत्रित किया है।” रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत सरकार ने जुलाई में स्पष्ट किया था कि किसी भी पाकिस्तानी खेल टीम को अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए भारत में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने जुलाई के अंत में भारतीय वीजा के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार द्वारा “स्पष्ट अनुमति” के बिना भारत यात्रा के किसी भी निमंत्रण को स्वीकार न करने के निर्देश के बाद मामला अटक गया।

