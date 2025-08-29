Asia Cup 2025: पाकिस्तान के वो 3 गेंदबाज, जो एशिया कप में बिगाड़ सकते हैं भारत का खेल, नाम सुनते ही कांपते हैं बल्लेबाज

Asia Cup 2025: 9 सितंबर से यूएई में एशिया कप 2025 का आगाज होगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के एक ग्रुप में रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला हमेशा से ही एक मैच से बढ़ कर रहा है। इसलिए इस मुकाबले को लेकर हाइप सिर्फ भारत-पाक तक ही सीमित नहीं रहता है। बल्कि इस मुकाबले की चर्चा दुनिया भर में होती है।

दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम इस मुकाबले को और खास बनाता है। जो खिलाड़ियों को इस मैच को जीतने के लिए मजबूर कर देता है। दोनों ही देश के खिलाड़ी इस मैच को जीतने के लिए बेताब रहत हैं। एशिया कप 2025 में भी दोनों टीम मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगी।

पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बात करें तो भारत के खिलाफ मुकाबले में वहीं खासकर टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान ते गेंदबाज अक्सर मुख्य भूमिका निभाते रहे हैं। शुरुआत में ही दबाव बनाकर विकेट लेने की उनकी क्षमता ने कई बार उन्हे जीत भी दिलाई है। वहीं दुबई की बात करें तो यहां परिस्थितियों में तेज और स्पिन दोनों के अनुकूल होने की संभावना के साथ पाकिस्तान भारतीय बल्लेबाजी क्रम को अस्थिर करने के लिए अपने अनुभवी आक्रमण पर निर्भर करेगा। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान के उन 3 गंदबाजों के बारे में जो एशिया कप 2025 में भारत को परेशान कर सकते हैं।

शाहीन शाह अफरीदी

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं। वह अपनी गति और स्विंग पैदा करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, और पावरप्ले के अंदर शुरुआती सफलता दिलाने के लिए टीम के पसंदीदा गेंदबाज हैं। हालांकि भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनका अनुभव सीमित है। उन्होंने सिर्फ़ तीन मैच खेले हैं, फिर भी उन्होंने चार विकेट लिए हैं और सम्मानजनक इकॉनमी रेट बनाए रखा है।

नई गेंद से उनका पहला स्पैल अहम होगा क्योंकि भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज़ अक्सर शुरुआती ओवरों में दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर शाहीन अपनी लय पकड़ लेते हैं, तो वह शुरुआत में ही मैच का रुख पाकिस्तान की ओर मोड़ सकते हैं। शाहीन और अभिषेक शर्मा के बीच मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होगा, क्योंकि दोनों का खेल खेलने का अंदाज़ अनोखा और दबदबा वाला है।

ख़ुशदिल शाह

ख़ुशदिल शाह मुख्य रूप से बल्लेबाज़ के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें पार्ट-टाइम लेफ्ट-आर्म स्पिनर के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है, और भारत के खिलाफ उनकी भूमिका अहम हो सकती है। हालांकि उन्हें गेंदबाज़ी का ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन दुबई की बड़ी बाउंड्रीज़ की वजह से बीच के ओवरों में उन्हें मदद मिल सकती है।

ख़ुशदिल की धीमी लेफ्ट-आर्म गेंदें तेज़ी से रन बनाने की कोशिश कर रहे बल्लेबाज़ों को निराश कर सकती हैं, और गेंदबाज़ी में उनका स्पैल साझेदारियों को तोड़ने में अहम साबित हो सकता है। अगर वह अपनी सटीकता बनाए रखते हैं, तो वह भारत के स्टार-स्टडेड मध्यक्रम के आक्रमण को रोककर मेन इन ग्रीन को अप्रत्याशित बढ़त दिला सकते हैं, ।

हारिस रऊफ़

दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ अपनी गति और विविधताओं से आगा सलमान की अगुवाई वाली टीम के गेंदबाज़ी आक्रमण में एक नया आयाम जोड़ते हैं। भारत के खिलाफ पाँच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर, उन्होंने सात विकेट लिए हैं, और अक्सर पावरप्ले और डेथ ओवरों, दोनों में प्रभाव डाला है।

अपने नाम 120 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट दर्ज कराने वाले रऊफ़ का अनुभव और दबाव में गेंदबाज़ी करने की क्षमता उन्हें एक अहम खिलाड़ी बनाती है। डेथ ओवरों में यॉर्कर फेंकने की उनकी क्षमता भारत के फिनिशरों के लिए एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है।