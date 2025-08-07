Ind Vs Pak: एशिया कप में भी पाकिस्तान से नहीं खेलेगा भारत? UAE से आ गई चौंकाने वाली खबर

Asia Cup 2025: पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिन्दूर के बाद भारत-पाक के बीच बेहद तनाव का माहौल है ऐसे में एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान टीमों के बीच होने वाला है। भारतीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जाएगी, जहाँ वह 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपने ग्रुप-ए का आगाज करेगी और उसके बाद 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी?

क्या भारत-पाकिस्तान मैच रद्द हो जाएगा?

दोनों देशों के बीच तनाव के बाद, कई भारतीय प्रशंसकों का मानना है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य परिचालन अधिकारी सुभान अहमद के अनुसार, एशिया कप में इन दोनों टीमों के बीच एक मैच खेला जाएगा। द नेशनल ने सुभान के हवाले से कहा, ‘हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन एशिया कप की तुलना डब्ल्यूसीएल जैसे निजी आयोजन से करना सही नहीं है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘जब एशिया कप में खेलने का फैसला लिया जाता है, तो सरकार की अनुमति पहले ही ले ली जाती है। इसलिए उम्मीद है कि हम डब्ल्यूसीएल जैसी स्थिति में नहीं होंगे।’ भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट हमेशा से उत्साह और भावनाओं का संगम रहा है। लेकिन हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की थी।

एशिया कप में 8 टीमें हिस्सा लेंगी

एशिया कप 2025 टी20 प्रारूप में खेला जाएगा, जो 2026 टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार टूर्नामेंट में आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में यूएई और ओमान के साथ हैं, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं। अगर दोनों टीमें सुपर फोर और फाइनल में पहुँच जाती हैं, तो भारत और पाकिस्तान तीन बार आमने-सामने हो सकते हैं।

