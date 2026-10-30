IND vs PAK: भारत की शर्मनाक हार! पाकिस्तान ने 23 गेंद में जीता मैच, क्रुणाल पांड्या ने खाए लगातार 5 छक्के

IND vs PAK Hong Kong Sixes 2026: पाकिस्तान ने हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2026 (Hong Kong Sixes 2026) में भारतीय टीम को बुरी तरह हरा दिया है. यह मुकाबला 30 अक्टूबर (शुक्रवार) को मंग कोक के मिशन रोड ग्राउंड में खेला गया. इस मुकाबले में क्रुणाल पांड्या की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 4 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तानी टीम ने सिर्फ 23 गेंदों में भारत को हरा दिया. इससे पहले पाकिस्तान को यूएई के खिलाफ 1 विकेट से हार मिली थी.

भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर के मैच में 5 विकेट खोकर 88 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम ने सिर्फ 3.5 यानी 23 गेंद में ही टारगेट हासिल कर लिया. पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, जिसके सामने भारत की गेंदबाजी बेअसर दिखाई दी.

क्रुणाल पांड्या को पड़े 5 छक्के

इस मुकाबले में भारतीय कप्तान क्रुणाल पांड्या का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. क्रुणाल पांड्या जब बल्लेबाजी करने आए, तो पहली ही गेंद पर आउट हो गए. इसके अलावा जब वो गेंदबाजी करने आए, तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने उन पर अटैक किया. पाकिस्तान के कप्तान अब्बास अफरीदी ने क्रुणाल पांड्या के 1 ओवर में आखिरी 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के लगाए. अब्बास अफरीदी ने सिर्फ 8 गेंद पर 437.50 के स्ट्राइक रेट से 35 रन बनाए. उनके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ख्वाजा नफे ने 12 गेंद पर 41 रनों की आतिशी पारी खेली. भारत की ओर से शशांक सिंह और राहुल तेवतिया ने 1-1 विकेट लिए, लेकिन पाकिस्तान ने आसानी से मैच जीत लिया.

Abbas Afridi smashed 5 consecutive Sixes to Krunal Pandya 😱🔥 https://t.co/icYyNZrneh — Rana Ahmad. (@AhmadRana056) October 30, 2026

भारत की ओर से किसका बल्ला बोला?

भारतीय बल्लेबाजी की बात करें, तो इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन खराब रहा. पारी की शुरुआत करने आए राहुल त्रिपाठी सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, नीतीश राणा 14 गेंदों में सिर्फ 19 ही रन बना सके. वहीं, शशांक सिंह ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया. उन्होंने सिर्फ 11 गेंद पर 40 रन ठोक दिए, जिसमें उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के आए. उनके अलावा टी नटराजन ने 6 गेंद पर 12 रन बनाए, जबकि राहुल तेवतिया और क्रुणाल पांड्या बिना खाता खोले ही आउट हो गए.

भारत का अगला मैच कब?

हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2026 में भारतीय टीम का अगला मैच यूएई के खिलाफ होने वाला है. यह मुकाबला भारत के लिए करो या मरो का मैच होने वाला है. भारत और यूएई का मुकाबला 31 अक्टूबर को खेला जाएगा.