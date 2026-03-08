Home > खेल > IND vs NZ weather Forecast: आज मैच के दिन कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम, जानें यहां?

IND vs NZ weather Forecast: भारत ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल में नंबर-1 टीम के रूप में उतरे हैं, जबकि न्यूजीलैंड पहला खिताब जीतने की भूख में. अहमदाबाद की गर्मी और ओस रणनीति को प्रभावित कर सकती ह.

By: sanskritij jaipuria | Published: March 8, 2026 1:06:13 PM IST

IND vs NZ weather Forecast: भारत ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल में दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम के रूप में उतरे हैं और इतिहास रचने का मौका उनके हाथ में है. यदि वे विजयी होते हैं, तो वे पहली टीम बनेंगे जिसने लगातार दो T20 वर्ल्ड कप खिताब जीते हों. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से अधिक दर्शक मौजूद रहेंगे, जो सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम को जीत दिलाने के लिए मैदान में अपनी ऊर्जा झोंकेंगे.

लेकिन न्यूजीलैंड आसानी से पीछे नहीं हटेगा. सेमी-फाइनल में उन्होंने पहले कभी न हारे दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर अपनी क्षमता का साफ संकेत दिया. फिन एलन के रिकॉर्ड-तोड़ शतक ने दिखा दिया कि इस टीम में बड़े मैचों में किस हद तक प्रदर्शन करने की क्षमता है. जबकि भारत का फाइनल में एक्सपीरिएंस है, इस मैदान पर उनके लिए कुछ दर्दनाक यादें भी जुड़ी हैं. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की टीम को वैश्विक सफेद गेंद के खिताब का भूख है. रविवार को केवल एक ही टीम अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी.

अहमदाबाद का मौसम 

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल के दिन मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, तापमान एक बड़ा मुद्दा रहेगा. AccuWeather के अनुसार शाम 6 बजे अहमदाबाद का तापमान 39 डिग्री तक पहुंच सकता है और रात के मध्य तक ये उच्च 20 डिग्री पर ठंडा होगा. 20 किमी/घंटा तक की हवाओं के झोंके पावरप्ले के दौरान खेल को प्रभावित कर सकते हैं.

टॉस का महत्व

ज्यादा गर्मी के कारण ओस फाइनल के परिणाम में निर्णायक भूमिका निभा सकती है. शाम के समय गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ना कठिन हो सकता है, जिससे पीछा करने वाली टीम को फायदा मिलेगा. सूर्यकुमार यादव ने मुंबई में संकेत दिया था कि भारत पहले बल्लेबाजी करना पसंद करता, लेकिन ओस की स्थिति ने फाइनल में रणनीति बदल दी है. इस मुकाबले में जो टीम टॉस जीतेगी, वह गेंदबाजी करना चुन सकती है, ताकि विरोधी टीम को शुरुआती कठिन परिस्थितियों में खेलना पड़े.

 

