IND vs NZ: मैदान में उतरते ही Virat Kohli ने इस खिलाड़ी का तोड़ डाला ‘महारिकॉर्ड’, जानें क्या बोले किंग?

IND vs NZ: विराट कोहली ने अपनी 624वीं पारी खेलते हुए ने न्यूज़ीलैंड के लेग-स्पिनर आदित्य अशोक की गेंद पर चौका जड़ दिया. इस चौके के साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर का ‘महारिकॉर्ड’ तोड़ दिया.

By: Preeti Rajput | Published: January 12, 2026 8:20:32 AM IST

Virat Kohli on Sachin Tendulkar Milestone Break: भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बेहद जबरदस्त बल्लेबाजी की. कोहली ने 301 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 93 रनों की शानदार पारी खेली. हालांकि, वह शतक लगाने से चूक गए. चेज मास्टर कोहली इस मैच में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आए. विराट कोहली को उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी दिया गया.

विराट कोहली ने बनाया महारिकॉर्ड

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसे ही 25 रन पूरे किए, वैसे ही वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं. विराट कोहली ने यह मुकाम 624 पारियों में हासिल कर लिया है. विराट ने रविवार को 91 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का भी लगाया है. 

महान सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड

अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 से अधिक रन सिर्फ दो ही खिलाड़ी थे. सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के कुमार संगकारा. सचिन तेंदुलकर ने 44 बार बल्लेबाज़ी करते हुए 28,000 रन पूरे किए थे. 

क्या बोले विराट कोहली

विराट ने कहा कि सच कहूं तो, अगर आज हम पहले बैटिंग कर रहे होते, तो शायद मैं और भी ज्यादा आक्रामक खेलता. क्योंकि बोर्ड पर एक टोटल था, इसलिए मुझे सावधानी से और हालात के हिसाब से खेलना पड़ा. लेकिन मुझे लगा कि मैं और ज्यादा बाउंड्री मारना चाहता था.

कोहली ने कहा कि नंबर तीन पर उनका माइंडसेट बदल गया है, और अब वह विकेट गिरने के तुरंत बाद विपक्षी टीम पर दबाव बनाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. उन्होंने कहा, बेसिक आइडिया यह है कि मैं नंबर तीन पर बैटिंग करता हूं, इसलिए अगर हालात थोड़े मुश्किल होते हैं, तो अब मैं सिर्फ़ हालात के हिसाब से खेलने के बजाय काउंटर-अटैक करने पर भरोसा करता हूं.

विराट ने आगे कहा कि क्योंकि कुछ गेंदें ऐसी होती हैं जिन पर आप रन बना सकते हैं. इसलिए ज़्यादा इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है. लेकिन साथ ही, आप लापरवाह शॉट नहीं खेलते, आप अपनी ताकत पर टिके रहते हैं. लेकिन आप खुद पर इतना भरोसा रखते हैं कि विपक्षी टीम को बैकफुट पर ला सकें, और आज जब मैं बैटिंग करने आया तो बिल्कुल वैसा ही हुआ.

 

