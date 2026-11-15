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Virat Kohli: शतक तो दूर, 5 मैच में कुल 90 रन भी नहीं बना पाए विराट कोहली, बुरे सपने जैसा रहा न्यूजीलैंड टूर

Virat Kohli In New Zealand: न्यूजीलैंड दौरे पर विराट कोहली वनडे सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप रहे. आखिरी वनडे मैच में भी विराट कोहली सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए. इस दौरे पर विराट कोहली से शतक की उम्मीद थी, लेकिन वह पूरी सीरीज में 100 रन पूरे नहीं कर पाए.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 15, 2026 11:02:15 AM IST

न्यूजीलैंड दौर पर कैसा रहा विराट कोहली का प्रदर्शन.
न्यूजीलैंड दौर पर कैसा रहा विराट कोहली का प्रदर्शन.


IND vs NZ, Virat Kohli: भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए न्यूजीलैंड का दौरा किसी बुरे सपने की तरह रहा. इस दौरे से पहले फैंस उम्मीद लगाकर बैठे कि विराट कोहली के बल्ले से वनडे सीरीज में 2-3 शतक आ सकते हैं. हालांकि शतक तो दूर की बात है कि कोहली के बल्ले से पूरी सीरीज में कुल 90 रन भी नहीं आए. विराट कोहली रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी पांचवें वनडे मैच में खेलने के लिए उतरे. इस मुकाबले में विराट कोहली 7 गेंद में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. यह शायद न्यूजीलैंड में विराट कोहली का आखिरी वनडे मैच था, जिसमें फैंस को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी. हालांकि विराट कोहली बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. जानें इस सीरीज में कैसा रहा कोहली का प्रदर्शन…

विराट कोहली का न्यूजीलैंड में प्रदर्शन

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 5 मैच की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला माउंट माउंगानुई में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला नहीं चला. इस पूरी सीरीज पर नजर डालें, तो विराट कोहली ने कुल 4 पारियां खेलीं. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से सिर्फ 86 रन आए. विराट कोहली ने सिर्फ पहले मैच में अर्धशतक लगाया था. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 74 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद दूसरे वनडे में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि तीसरा वनडे रद्द हो गया था. फिर चौथे वनडे में विराट कोहली खाता भी नहीं खोल पाए थे. वहीं, अब आखिरी वनडे में विराट कोहली सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इस सीरीज में विराट कोहली का औसत सिर्फ 21.50 का रहा, जबकि स्ट्राइक रेट 124.63 का रहा.

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ये भी पढ़ें: IND vs NZ: 4 मैच में महज 30 रन! न्यूजीलैंड में नहीं फिर फ्लॉप हुए रोहित शर्मा, एक भी मैच में नहीं चला बल्ला

मैच का क्या हाल?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को पांचवां और सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही, भारत ने सिर्फ 34 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए. इसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने पारी को संभाला. श्रेयस अय्यर सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि अक्षर पटेल ने 46 रन बनाए. इसके बाद ईशान किशन ने पारी को संभाला. ईशान ने भी 46 रनों की पारी खेली. इसके अलावा अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने 14-14 रन का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 210 रन का टारगेट दिया. न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 42.1 ओवर में 209 रन के स्कोर पर समेट दिया.

Tags: ind vs nzvirat kohli
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