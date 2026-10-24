IND vs NZ: तिलक वर्मा ने पलटी बाजी, भारत को जिताया हारा हुआ मैच, POTM जीतकर बोले- 18वें ओवर में खत्म कर देते, मगर…

Tilak Varma Won POTM: टीम इंडिया ने शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दी. यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जिसमें भारत ने आखिरी ओवर में जीत दर्ज की. भारतीय टीम की इस जीत के सबसे बड़े हीरो तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने तूफानी अर्धशतक लगाया. तिलक वर्मा ने नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ अहम साझेदारी की और भारत की जीत दिलाई. तिलक वर्मा ने सिर्फ 26 गेंद पर 51 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 6 चौके और छक्का आया. इस शानदार प्रदर्शन के लिए तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) चुना गया. POTM जीतने के बाद तिलक वर्मा ने ब्रॉडकास्टर से बात की. इस दौरान तिलक वर्मा ने अपने गेम प्लान के बारे में बताया. जानिए तिलक वर्मा ने क्या कहा…

‘मैच से पहले कोच से की थी बात’

तिलक वर्मा जब बल्लेबाजी करने आए थे, तो भारत ने सिर्फ 69 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद 70 रन पर 5वां विकेट भी खो दिया. इसके बाद तिलक वर्मा ने नमन धीर के साथ पारी को संभाला. तिलक ने मैच के बाद बताया, ‘उस समय, मैं बस आखिर तक खेलने के बारे में सोच रहा था.’ तिलक वर्मा ने बताया, ‘गेम से ठीक पहले, मैं हेड कोच गौतम गंभीर कोच और बैटिंग कोच सितांशु कोटक से बात कर रहा था. मैं उन दोनों से बात कर रहा था, और उन्होंने एक बात कही कि हम सब मानते हैं, और पूरा इंडिया तुम पर विश्वास करता है. अगर तुम आखिर तक टिके रहोगे, तो तुम हमारे लिए गेम जीत जाओगे. तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था.’ उन्होंने बताया कि वो गेम को जितना हो सके, उतना डीप लेकर जाना चाहते थे.

’19वें ओवर में खत्म कर देते, लेकिन…’

नमन धीर के साथ पार्टनरशिप को लेकर तिलक ने कहा, ‘मैं नमन से कह रहा था कि हम आखिर तक टिके रहेंगे, और खासकर आज विकेट पिछले गेम के मुकाबले थोड़ा धीमा था. तो मैं नमन से कह रहा था कि जब स्पिनर बॉलिंग करेंगे तो हम विकेटों के बीच दौड़ने में जोर लगाएंगे। तो हमारा प्लान यही था, और जब वे बॉलिंग कर रहे थे तो हमने जोर लगाया, और बदकिस्मती से नमन मिचेल सेंटनर के आखिरी ओवर में आउट हो गए. नहीं तो, मुझे लगता है कि हम 19वें ओवर में, सॉरी, 18वें ओवर में गेम खत्म कर देते. तो क्रेडिट नमन को भी जाता है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, लेकिन उसके बाद, आप जानते हैं, आज हैदराबादी लड़के खेल रहे थे, नीतीश रेड्डी और मैं, और हम सच में खुश हैं कि हमने गेम खत्म कर दिया.’

तिलक वर्मा का क्या था प्लान?

स्पिनर्स के खिलाफ अटैक करने को लेकर तिलक वर्मा ने कहा कि उनके पास प्लान था. उन्होंने सोचा था कि अगर उनके आर्क में स्पिनर्स गेंद डालेंगे, तो वो बड़ा शॉट लगाएंगे. तिलक ने कहा, ‘हम बस गैप्स में पुश करना चाहते हैं और हम जोर से रन बनाना चाहते हैं. और हमने ऐसा किया है. मुझे लगता है कि हमने स्पिनरों से चार से पांच बार 2 रन लिए हैं, जो सच में बहुत जरूरी थे.’ तिलक ने आगे कहा, ‘हमने वहां स्मार्टली खेला, और बाद में हमें पता चला कि हम फास्ट बॉलरों के खिलाफ छक्के मार सकते हैं. हमें इस बड़े ग्राउंड में उस पेस की जरूरत थी. तो हम इसका इंतजार कर रहे थे, और हमने स्टाइल में इसे खत्म किया.’

भारत ने 4 विकेट से जीता मैच

इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में 1 गेंद बाकी रहते ही टारगेट चेज कर लिया. भारत की ओर से तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा नाबाद 51 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 31 रनों की पारी खेली. वहीं, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी नाबाद 26 रनों की आतिशी पारी खेली.