IND vs NZ: स्क्रॉल करते-करते FRRE में देख सकेंगे मैच! TikTok पर LIVE होगी भारत-न्यूजीलैंड की सीरीज, क्या भारत में देख पाएंगे?

IND vs NZ Free Live Streaming: न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. बोर्ड ने एलान किया है कि भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज (IND vs NZ T20 Series) को टिकटॉक (TikTok) पर लाइव किया जाएगा. इसका मतलब है कि अब टिकटॉक (TikTok) पर फैंस को डांस, मजेदार वीडियो और वायरल रील्स के साथ क्रिकेट का रोमांच भी देखने को मिलेगा. दरअसल, न्यूजीलैंड क्रिकेट और ब्रॉडकास्टर Sky ने भारत-न्यूजीलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल सीरीज के चुनिंदा मुकाबलों के शुरुआती 6 ओवर ट‍िकटॉक पर लाइव स्ट्रीम करने का एलान किया है. इसके लिए फैंस को एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. हालांकि यह सुविधा सिर्फ न्यूजीलैंड में रहने वाले फैंस के लिए होगी. भारत-न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू हो रही है. जानें भारत में कैसे देख सकेंगे लाइव…

NZC ने क्यों लिया ये फैसला?

दरअसल, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने युवाओं को क्रिकेट से जोड़ने के लिए यह फैसला लिया है. इसके तहत मैच के शुरुआती 6 ओवरों का मोबाइल पर रील्स देखने के लिए लोकप्रिय वर्टिकल फॉर्मेट में ही दिखाया जाएगा. इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड के फैंस टिकटॉक पर स्क्रॉल करते हुए लाइव क्रिकेट का मजा भी ले सकेंगे.

ट‍िकटॉक पर कहां-कैसे देख पाएंगे क्रिकेट?

न्यूजीलैंड क्रिकेट और Sky की इस पहल के तहत ऑफिशियल BLACKCAPS ट‍िकटॉक अकाउंट पर मैच के शुरुआती 6 ओवरों यानी पावरप्ले की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. हालांकि टिकटॉक पर पूरा मैच नहीं दिखाया जाएगा. यहां पर सिर्फ मैच के शुरुआती 6 ओवर का खेल देखने को मिलेगा, लेकिन टी20 क्रिकेट में ये 6 ओवर सबसे अहम होते हैं. बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच पहला T20 इंटरनेशनल मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान में खेला जाएगा. यह मुकाबला स्थानीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा.

International cricket LIVE and free on TikTok! 🙌 The first Genesis Powerplay of tomorrow’s 1st T20I against India will be streamed LIVE and free on the NZC TikTok, with fans also able to catch the full match LIVE and free on Three and ThreeNow 📺 https://t.co/rHLoKPaX0v — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 20, 2026

भारत में कैसे देखें लाइव?

भारत में रहने वाले क्रिकेट फैंस को यह सीरीज देखने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा. दरअसल, भारत में इस टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव (SonyLiv) के एप और वेबसाइट पर की जाएगी. वहीं, टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा.

हालांकि भारत में भी इस सीरीज को फ्री में देखने का जुगाड़ है. भारत में आप डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज देख सकते हैं. यहां पर आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.