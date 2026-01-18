इंदौर की काली मिट्टी बनेगी गेमचेंजर! IND vs NZ तीसरे ODI में बल्लेबाज चमकेंगे या गेंदबाज दिखाएंगे दम?

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी वनडे मैच इंदौर में खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस भारत के कप्तान शुभमन गिल ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग कर रही है. भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम सीरीज की बराबरी पर है.

हर्षित राणा ने विल यंग को किया आउट

हर्षित राणा ने विल यंग को आउट कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई है. यंग और डेरिल मिचेल के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन हर्षित ने इसे तोड़ा. यंग और मिचेल के बीच तीसरे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी हुई. यंग 41 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अबतक 122 वनडे मैच हुए हैं. टीम इंडिया ने 63 और न्यूजीलैंड ने 51 मैच में जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है. होलकर स्डेडियम में भारत ने अबतक 7 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें सभी 7 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं .

कैसा रहेगा वेदर

रविवार को सुबह तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दोपहर में तापमान थोड़ा बढ़कर 27 डिग्री के आसपास पहुंच गया. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार शाम को गिरकर 14 डिग्री हो जाएगा. शाम को ओस आएगी. ऐसे में गेंदबाजी करना मुश्किल होगा. इस लिहाज से भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

भारत: रोहित शर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जडेजा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह/प्रसिद्ध कृष्णा

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), विल यंग, ​​​​मिशेल हे (विकेटकीपर), ज़ैक फाउल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स.