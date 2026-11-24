Viral Video: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में पहला टेस्ट मैच खेला गया. यह मुकाबला भले ही ड्रॉ रहा, लेकिन मैच के दौरान कई मजेदार मोमेंट देखने को मिले. इस दौरान सबसे मजेदार पल तब आया, जब स्कूल के कुछ बच्चों को मैच देखते हुए पाया गया. दरअसल, वे बच्चे स्कूल बंक करके भारत-न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच देखने के लिए आए थे. शायद बच्चों को लगा था कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा और वो मैच का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन कैमरामैन के इरादे अलग थे.

जैसे ही कैमरामैन ने देखा कि कुछ बच्चे स्कूल ड्रेस में मैच देखने आए हैं, तो उनकी ओर कैमरा घुमा दिया. फिर क्या था वे बच्चे स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन पर दिखने लगे. यह देखते ही वो अपना चेहरा छिपाने लगे और हंसते दिखाई. उन्हें भी पता चल गया था कि उनकी चोरी पकड़ी गई.

स्कूल छोड़ मैच देखने पहुंचे

जैसे ही स्कूल के बच्चे खुद को स्क्रीन पर देखते हैं, तो कैमरे से छिपने की कोशिश करने लगते हैं. इसका मजेदार वीडियो भी सामने आया है, जो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में कमेंटेटर कहते हैं कि बच्चों की शैतानी पकड़ी गई, क्योंकि वे स्कूल जाने की जगह अपनी पढ़ाई छोड़ मैच देखने के लिए आए हैं. स्कूल के बच्चों को स्क्रीन पर देख हर कोई हंसने लगा. देखें वीडियो…

During the India vs New Zealand Test, some school kids bunked school to watch cricket, and the camera caught them!😂😂 Vedio credit -@SkySport. #INDvsNZ https://t.co/F3ey48WjT6 — Shantanu Bajpai (@SimplyshantanuB) November 23, 2026







वेलिंगटन टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच खेला गया वेलिंगटन टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 720 रन बनाकर पारी घोषित की. भारत ने इस पारी के दम पर न्यूजीलैंड पर 352 रनों की विशाल बढ़त बना ली. ऐसे में लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने मैच ड्रॉ करा दिया.

दरअसल, भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में ऑलआउट नहीं कर पाए. टेस्ट के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 8 विकेट की जरूरत थी, जबकि न्यूजीलैंड 233 रन पीछे चल रही थी. हालांकि भारतीय टीम आखिरी दिन सिर्फ 3 ही विकेट ले पाई. आखिर में यह मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ.