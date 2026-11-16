IND vs NZ: 2 मैच में 16 विकेट, फिर टीम इंडिया से बाहर मानव सुथार, पिछली सीरीज से कितनी बदली टेस्ट टीम?

India Test Squad Changes: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है. यह सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी, जिसका पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है. वह लंबे समय बाद भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरेंगे. उनके अलावा अन्य कई खिलाड़ियों की भी वापसी हुई है. पिछली सीरीज से तुलना करें, तो भारतीय टेस्ट टीम से कुल 5 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है.

इनमें एक ऐसा खिलाड़ी भी शामिल है, जिसने पिछले 2 टेस्ट में 16 विकेट चटकाए थे. इसके बावजूद उस खिलाड़ी की टीम में जगह नहीं बन पाई. वहीं, सिलेक्टर्स ने न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम में 6 नए खिलाड़ियों को जगह दी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में भारत की टीम में किसे मौका मिला और किसे बाहर किया गया?

इन 5 प्लेयर्स की हुई वापसी

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 5 खिलाड़ियों की वापसी हुई है. इसमें जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, अंशुल कंबोज, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर शामिल हैं. वहीं, कुलदीप यादव को बाहर करके उनकी जगह गुरनूर बरार को स्क्वाड में शामिल किया गया है. वहीं, बाहर किए गए खिलाड़ियों की बात करें, तो इनमें कुलदीप यादव, सरफराज खान, मानव सुथार, सारांश जैन और आकिब नबी शामिल हैं. कुलदीप यादव पहले टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लेकिन अचानक उन्हें बाहर कर दिया गया.

2 मैच में 16 विकेट लेने वाला भी बाहर

हैरानी की बात यह रही है कि युवा स्पिनर मानव सुथार को न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए मौका नहीं दिया गया. वह श्रीलंका दौरे पर भारत सबसे सफल गेंदबाज रहे थे. उन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट मैच में कुल 16 विकेट चटकाए थे. मानव सुथार बाएं हाथ के पारंपरिक स्पिनर हैं. उनकी गेंदबाजी की खासियत सिर्फ टर्न नहीं, बल्कि लाइन-लेंथ पर नियंत्रण रखना है. इससे वो बल्लेबाजों को गलती करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिससे विकेट मिलने की ज्यादा संभावना रहती है. हालांकि न्यूजीलैंड में अक्सर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने मानव सुथार को मौका नहीं दिया.

भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी, जो 1 दिसंबर तक चलेगी. इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर होगा. दूसरा टेस्ट मैच खत्म होने के साथ ही भारत का न्यूजीलैंड दौरा समाप्त हो जाएगा. ये दोनों टेस्ट मैच सुबह 3:30 बजे से शुरू होंगे, जिसके लिए पहले दिन सुबह 3 बजे टॉस किया जाएगा.

टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार.