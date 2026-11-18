IND vs NZ Test Series: भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर है. 19 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा. यह मुकाबला सुबह 3:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा. इस मुकाबले में शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम जीत के इरादे से उतरेगा. भारतीय टीम के लिए यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिहाज से काफी अहम है.

भारत को किसी WTC फाइनल में पहुंचने के लिए इस सीरीज में जीत हासिल करना जरूरी है. हालांकि यह भारत के लिए आसान नहीं होने वाला है. न्यूजीलैंड की टीम को उनके ही घर में हराना भारत के लिए हमेशा से कड़ी चुनौती रहा है. टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की सरजमीं पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है. जानें न्यूजीलैंड में कैसा है भारत का टेस्ट रिकॉर्ड…

न्यूजीलैंड में कैसा है भारत का टेस्ट रिकॉर्ड?

भारतीय टीम का न्यूजीलैंड में काफी खराब रिकॉर्ड रहा है. न्यूजीलैंड की सरजमीं पर भारतीय टीम ने कुल 25 टेस्ट मैच खेले हैं. इसमें भारत ने सिर्फ 5 टेस्ट जीते हैं, जबकि 10 टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड मे जीत दर्ज की है. वहीं, बाकी 10 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि कीवी धरती पर भारत के लिए टेस्ट मैच जीतना काफी कठिन रहा है.

भारत ने जीती सिर्फ 2 सीरीज

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की धरती पर सिर्फ 2 टेस्ट सीरीज जीती है. भारत ने पहली बार न्यूजीलैंड में मंसूर अली खान पटौदी की कप्तानी में 4 मैचों की सीरीज में 3-1 से जीत दर्ज की थी. इसके बाद अगली सीरीज के लिए भारत को 41 साल का इंतजार करना पड़ा. भारत ने दूसरी और आखिरी बार साल 2009 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीती थी. उस समय भारत ने 1-0 से सीरीज जीती थी. भारत ने न्यूजीलैंड के अंदर कुल 10 टेस्ट सीरीज खेली है, जिसमें भारतीय टीम ने सिर्फ 2 सीरीज जीती है. वहीं, न्यूजीलैंड ने 6 बार टेस्ट सीरीज अपने नाम की है, जबकि 2 टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही है.

भारत-न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट कब होगा?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 19 से 23 नवंबर तक खेला जाएगा. यह मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा. यह मुकाबला सुबह 3:30 बजे से शुरू होगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 27 नवंबर से खेला जाएगा, जो क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर होगा.